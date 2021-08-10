"Крым - это Украина": Блинкен резко отреагировал на агрессию России

Энтони Блинкен высказался о Крыме / Фото Reuters

США наблюдают за агрессивными действиями России против Украины в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, заявил сегодня государственный секретарь США Ентони Блинкен во время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций, пишут Вести.

"В Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе, мы наблюдаем продолжающиеся агрессивные действия против Украины с опасными морскими и воздушными вторжениями, а также преследованием судов, подрывающие торговлю и ограничивающие доступ к источникам энергии", - цитирует Блинкена пресс-служба Госдепартамента США.

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Глава американской дипломатии отметил, что его страна поддерживает целостность Украины и в очередной раз подчеркнул, что Крым – это Украина.

"Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды. Крым - это Украина", - резюмировал Блинкен.

Военная помощь Украине от США

30 июля глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что на встрече президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом украинская делегация ожидает переговоров об усилении военной помощи Киеву.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что США каждый год увеличивают поддержку сектора безопасности Украины. Сейчас Киев получает военной помощи на 750 миллиардов долларов. Украинская сторона рассчитывает, что сумма возрастет до 1$ миллиарда.