Крым решил главную задачу для Путина, и теперь о полуострове молчат – адвокат

Крым выполнил свою задачу, позволив Путину в очередной раз переизбраться на пост президента – адвокат / Reuters

Тема оккупированного Крыма больше не присутствует в информационной повестке России. В основном россияне не знают, что на самом деле там происходит. Российские власти при помощи аннексии Крымского полуострова решили свои проблемы, после чего ситуация на данной территории перестала обсуждаться, сказал в эфире телеканала Украина 24 российский адвокат Николай Полозов.

По его словам, вопрос Крыма был актуален несколько лет назад, когда под лозунгами укрепления России нужно было переизбраться президенту Владимиру Путину. После того как эта задача была выполнена, Крым фактически выпал из информационной повестки российского государства.

"Крым свою роль для правящего режима в России выполнил еще в 2014-2016 годах, позволил Путину переизбраться под лозунгом "Мы укрепляем нашу империю, мы увеличиваем территориальные приобретения, колонизируем новые земли". Сегодня Крым находится вне информационной повестки россиян, то есть про Крым, как о покойнике: либо хорошо, там у Аксенова что-то получилось, открыли новый какой-нибудь ресторан или магазин, либо ничего", - отметил Полозов.Читайте такжеЗеленский запустил процесс возвращения Крыма в Украину

Вследствие этого, считает адвокат, никто на федеральном уровне не обсуждает ситуацию с политическими преследованиями и дефицитом водного ресурса на полуострове.

"По большому счету, россияне ничего не знают о том, что происходит в Крыму. За исключением тех, которые туда либо переезжают жить, покупая квартиры, и это большое число, это целенаправленная политика российских властей по размыванию состава жителей, либо которые приезжают на отдых", - подчеркнул Николай Полозов.

Возвращение Крыма в Украину