Крым решил главную задачу для Путина, и теперь о полуострове молчат – адвокат

Россияне ничего не знают о том, что происходит в Крыму, утверждает Николай Полозов.
Тема оккупированного Крыма больше не присутствует в информационной повестке России. В основном россияне не знают, что на самом деле там происходит. Российские власти при помощи аннексии Крымского полуострова решили свои проблемы, после чего ситуация на данной территории перестала обсуждаться, сказал в эфире телеканала Украина 24 российский адвокат Николай Полозов.
По его словам, вопрос Крыма был актуален несколько лет назад, когда под лозунгами укрепления России нужно было переизбраться президенту Владимиру Путину. После того как эта задача была выполнена, Крым фактически выпал из информационной повестки российского государства.
"Крым свою роль для правящего режима в России выполнил еще в 2014-2016 годах, позволил Путину переизбраться под лозунгом "Мы укрепляем нашу империю, мы увеличиваем территориальные приобретения, колонизируем новые земли". Сегодня Крым находится вне информационной повестки россиян, то есть про Крым, как о покойнике: либо хорошо, там у Аксенова что-то получилось, открыли новый какой-нибудь ресторан или магазин, либо ничего", - отметил Полозов.Читайте такжеЗеленский запустил процесс возвращения Крыма в Украину
Вследствие этого, считает адвокат, никто на федеральном уровне не обсуждает ситуацию с политическими преследованиями и дефицитом водного ресурса на полуострове.
"По большому счету, россияне ничего не знают о том, что происходит в Крыму. За исключением тех, которые туда либо переезжают жить, покупая квартиры, и это большое число, это целенаправленная политика российских властей по размыванию состава жителей, либо которые приезжают на отдых", - подчеркнул Николай Полозов.
Возвращение Крыма в Украину
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 7 февраля сказал, что Киев проводит успешные переговоры с рядом государств по поводу их участия в проведении саммита Крымской платформы, который должен пройти в августе. Россия уже пригрозила будущим участникам дискуссии проблемами.
- Президент Владимир Зеленский в День сопротивления оккупации Крыма, 26 февраля, подписал указ о запуске мероприятий по реализации Крымской платформы. Саммит планируют провести накануне Дня Независимости Украины.
- Замглавы МИД Эмине Джепарова заявила, что участники Крымской платформы планируют 23 августа на саммите подписать Крымскую хартию. Это документ, в котором будет закреплено осуждение оккупации Крыма и непризнание полуострова российской территорией.