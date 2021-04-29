Кулеба отреагировал на резолюцию Европарламента против действий Путина

Министр призвал Россию прекратить незаконную блокаду судоходства в Черном и Азовском морях и приветствовал призыв Европарламента ввести мониторинг.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поддержал решение Европарламента об одобрении резолюции по России - документ призывает принять в отношении России ряд мер в случае ее вторжения в Украину, говорится в заявлении главы МИД Twitter.
"Благодарен Европарламенту за четкий ответ на угрозы безопасности Европы со стороны РФ. Россия должна свернуть агрессию против Украины... Именно к этим сигналам призвала Украина, чтобы показать РФ возможную цену за новую волну агрессии... Украина также приветствует призыв остановить строительство Северного потока-2, проекты Росатома в Европе", - заявил он.
Кулеба также призвал Россию прекратить незаконную блокаду судоходства в Черном и Азовском морях и приветствовал призыв Европарламента ввести постоянный мониторинг навигации в Керченском проливе.
Отключение России от SWIFT - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что Запад должен применить новые санкции к России из-за эскалации конфликта на Донбассе и ситуацию с ухудшением здоровья российского оппозиционера Алексея Навального. В случае усиления вооруженной конфронтации РФ против Украины он посоветовал ввести санкции против российских олигархов и отключить российское государство от SWIFT.
- В Госдуме в ответ заявили, что в эскалации конфликта на Донбассе якобы может быть виновата только Украина, тогда как позиция Вебера является "популистской" и "безосновательной".
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 апреля в ходе визита в Иран сказал агентству IRNA о том, что Москва ищет возможности для перехода к национальной или альтернативной доллару валюте для финансовых расчетов с другими государствами. При этом РФ работает и над тем, чтобы отказаться от платежных систем Запада.
- Ранее Главред писал о том, что сегодня Европарламент одобрил резолюцию, в которой призвал ЕС заблокировать газопровод Северный поток-2 и отключить Россию от системы SWIFT в случае российского вторжения в Украину.