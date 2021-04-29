Европарламент принял важную резолюцию в отношении России

Документ призывает заблокировать строительство российского газопровода Северный поток-2 и отключить РФ от SWIFT.
Европейский парламент поддержал резолюцию, которая касается обострения отношений России с Украиной и Чехией. Документ призывает заблокировать строительство российского газопровода Северный поток-2 и отключить РФ от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT, говорится сайте Европарламента.
Полное название резолюции - "О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику".
Документ поддержали 548 евродепутатов, 113 воздержались, 25 - против.
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В резолюции говорится, в частности, о том, что Россия представляет внешнюю угрозу европейской безопасности. Кроме того, власти страны ведут внутреннюю войну против собственного народа путем систематического подавления оппозиции.
Отключение России от SWIFT - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что Запад должен применить новые санкции к России из-за эскалации конфликта на Донбассе и ситуацию с ухудшением здоровья российского оппозиционера Алексея Навального. В случае усиления вооруженной конфронтации РФ против Украины он посоветовал ввести санкции против российских олигархов и отключить российское государство от SWIFT.
- В Госдуме в ответ заявили, что в эскалации конфликта на Донбассе якобы может быть виновата только Украина, тогда как позиция Вебера является "популистской" и "безосновательной".
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 апреля в ходе визита в Иран сказал агентству IRNA о том, что Москва ищет возможности для перехода к национальной или альтернативной доллару валюте для финансовых расчетов с другими государствами. При этом РФ работает и над тем, чтобы отказаться от платежных систем Запада.