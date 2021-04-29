Европарламент принял важную резолюцию в отношении России

Европарламент принял важную резолюцию / Reuters

Европейский парламент поддержал резолюцию, которая касается обострения отношений России с Украиной и Чехией. Документ призывает заблокировать строительство российского газопровода Северный поток-2 и отключить РФ от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT, говорится сайте Европарламента.

Полное название резолюции - "О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику".

Документ поддержали 548 евродепутатов, 113 воздержались, 25 - против.

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В резолюции говорится, в частности, о том, что Россия представляет внешнюю угрозу европейской безопасности. Кроме того, власти страны ведут внутреннюю войну против собственного народа путем систематического подавления оппозиции.

Отключение России от SWIFT - о чем ранее сообщал Главред: