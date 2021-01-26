Верховная Рада одобрила допуск иностранных войск на территорию Украины

Согласно тексту законопроекта, в 2021 году на территории Украины запланировано проведение семи международных учений.
Украинский парламент принял в целом законопроект президента Владимира Зеленского, который призван разрешить допуск вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.
За соответствующий законопроект №4499 проголосовало 325 народных депутатов во время заседания Рады во вторник, 26 января.
Проект закона разработало министерство обороны Украины. Документ согласован с министерством иностранных дел, министерством экономики, министерством финансов, министерством внутренних дел, министерством инфраструктуры, министерством юстиции и Службой безопасности Украины.
Согласно тексту законопроекта, в 2021 году на территории Украины запланировано проведение семи международных учений:
- украино-американских учений "Репид Трайдент - 2021",
- украино-британских учений "Козак Мейс - 2021",
- украино-американских учений "Си Бриз - 2021",
- украино-румынских учений "Реверайн - 2021",
- украино-британских учений "Вориер Вотчер - 2021",
- украино-польских учений "Три Меча - 2021",
- украино-польских учений "Сильвер Сейбер - 2021".
Международные военные учения - о чем сообщалось ранее:
- 29 июля 2020 года Украина в ответ на российские учения Кавказ-2020 анонсировала свои военные маневры.
- 2 декабря 2020 года украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины рассчитывают на увеличение количества военных учений сил НАТО на территории, а также хотят более плотного взаимодействия с Альянсом.
Автор: Адриана Бубновская