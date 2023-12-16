"Не отпускаем людей": Арахамия заявил, что многие депутаты хотят уйти из Рады

Депутаты должны пробыть в парламенте до конца каденции нынешней Верховной Рады, сказал руководитель фракции партии Слуга народа Давид Арахамия.

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Парламент должен работать, условно говоря, до нового созыва - Арахамия / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Многие депутаты Верховной Рады Украины хотели бы досрочно сложить свои полномочия. В Слуге народа не хотят отпускать парламентариев, они должны выполнить свои обязанности до конца каденции и принимать необходимые для государства решения. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что фракция не отпускает людей, поскольку парламентарии должны выполнять свои обязательства.

"Мы уже не отпускаем людей... Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца (нынешней каденции Верховной Рады) и принимать необходимые для государства законы", - отметил Арахамия.

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По его словам, теперь нужно оптимизировать работу парламента и снизить минимально необходимое количество нардепов в группах.

"(Это нужно, - ред.) чтобы сохранить эти группы, чтобы парламент, условно, до нового созыва проработал примерно в том же структурном режиме, в котором он начал работать", - подчеркнул Давид Арахамия.

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