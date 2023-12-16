УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Не отпускаем людей": Арахамия заявил, что многие депутаты хотят уйти из Рады

Андрей Ганчук
16 декабря 2023, 10:35
Депутаты должны пробыть в парламенте до конца каденции нынешней Верховной Рады, сказал руководитель фракции партии Слуга народа Давид Арахамия.
Арахамия, Верховная Рада
Парламент должен работать, условно говоря, до нового созыва - Арахамия / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Многие депутаты Верховной Рады Украины хотели бы досрочно сложить свои полномочия. В Слуге народа не хотят отпускать парламентариев, они должны выполнить свои обязанности до конца каденции и принимать необходимые для государства решения. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что фракция не отпускает людей, поскольку парламентарии должны выполнять свои обязательства.

"Мы уже не отпускаем людей... Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца (нынешней каденции Верховной Рады) и принимать необходимые для государства законы", - отметил Арахамия.

видео дня

По его словам, теперь нужно оптимизировать работу парламента и снизить минимально необходимое количество нардепов в группах.

"(Это нужно, - ред.) чтобы сохранить эти группы, чтобы парламент, условно, до нового созыва проработал примерно в том же структурном режиме, в котором он начал работать", - подчеркнул Давид Арахамия.

Война России против Украины

Украина способна победить Россию в течение трех лет, считают в Министерстве обороны Эстонии. В частности, они предлагают создать условия для разгрома ВСУ российских оккупантов. Для этого Запад должен увеличить военное производство.

Украину ждет сложная зима, поддержка Запада упала на 90%, сказано в материале немецкого издания Die Zeit. Лишь 20 из 42 государств согласовали военную помощь Киеву.

ВСУ в 2024 году будут наступать, написали журналисты Welt. США уже получили от Украины список необходимых вооружений. Перспективным может стать Херсонское направление на левом берегу Днепра, где 60 километров до оккупированного Крыма.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Верховная Рада народные депутаты Слуга народа Давид Арахамия
Реклама

Главное за день

Британия может отправить войска в Украину: дипломат назвал условия

Британия может отправить войска в Украину: дипломат назвал условия

10:40 Украина
"Не отпускаем людей": Арахамия заявил, что многие депутаты хотят уйти из Рады

"Не отпускаем людей": Арахамия заявил, что многие депутаты хотят уйти из Рады

10:35 Политика
Победы Украины в 2024-м не будет, придется воевать как минимум три года - Коваленко

Победы Украины в 2024-м не будет, придется воевать как минимум три года - Коваленко

10:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

11:14

"Берегите себя": названа важная дата в декабре и города, которые окажутся под обстрелом РФ

10:40

Британия может отправить войска в Украину: дипломат назвал условия

10:35

"Не отпускаем людей": Арахамия заявил, что многие депутаты хотят уйти из Рады

10:19

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 декабря: Близнецам - горевание, Скорпиону - изобилие

10:00

Победы Украины в 2024-м не будет, придется воевать как минимум три года - КоваленкоЭксклюзив

Гороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год ДраконаГороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год Дракона
09:46

РФ готовит прорыв на одном из направлений: эксперт назвал цель оккупантов на зиму

09:46

В сети показали, как таможенники "мусолили" Пугачеву во время последнего визита в РФ

09:30

Стало известно от чего умер Мэттью Перри

09:29

Прорыв к Крыму, истребители и танки Abrams: ВСУ в 2024-м будут наступать – Welt

Реклама
09:15

Церковный праздник 17 декабря: что нельзя делать на Данилов день, чтобы не навлечь беду

08:54

У Путина есть план оккупации Украины до 2026 года: каковы шансы диктатора - ISW

08:41

Переговоры с Украиной и выборы президента США: назван сценарий Путина

08:35

Турецкий "Мастер Шеф" назвал борщ "русским супом"Видео

08:25

От него аж слюнки текут: невероятно быстрый салат с мандаринами на Новый год за 10 минут

08:10

ВСУ наступают в Запорожской области: в ISW раскрыли подробности

07:32

РФ вернулась к тактике мая 2023: что известно о ночной атаке дронов на Киев

06:54

Убедил ли Зеленский Байдена?мнение

04:30

Как правильно дарить коньяк: неожиданный ответ просто убьет наповал

03:49

Лучшая головоломка для праздничного настроения: найдите 5 отличий за 9 секунд

03:14

Подарки, которые никогда нельзя дарить: как не попасть в неловкую ситуацию

Реклама
03:10

Женщина показала, как избавиться от плесени в ванной: лайфхак с перекисью

01:35

Какую помощь Украина получит в 2024 году от США: эксперт раскрыл детали

00:40

Макрон заговорил о переговорах с Путиным: что заявил президент Франции

00:06

Кекс в микроволновой печи за 5 минут: вкус поразит всю семью

15 декабря, пятница
23:45

Кулеба назвал две ключевых политических задачи для Украины на 2024 год

23:34

"Надо будет пожертвовать территории": в ВСУ рассказали о возможном отходе

23:10

Украина не может вести войну годами: дипломат назвал самую большую проблему страны

23:09

Россияне продвигают ежедневно, ВСУ контролируют лишь 4% Марьинки - Deep State

23:06

Эпопея продолжается: горсовет Ивано-Франковска подал в СБУ заявление о Фарион

22:03

Вандалы срезали 12-летнее дерево: память о юном защитнике Украины уничтожена

21:56

Из Белого дома исчезла сверхсекретная папка с материалами о РФ: кто в этом замешан

21:52

В Крыму прогремели мощные взрывы: оккупанты заявляют о работе ПВО

21:16

На момент, пока не уговорят Орбана: ЕС выделил Украине первую минипомощь

21:13

Должен быть настороже: бывший муж-олигарх россиянки предупредил Тома Круза об опасности

21:10

Лунный календарь 16 декабря 2023: настало время для кардинальных изменений

20:49

Известный украинский певец удивил новым тату на лице: кто придумал эскиз

20:30

Киевская перепечка по 50 копеек и знакомство с Вакарчуком: Соломия Ветвицкая вспомнила, каким был ее переезд в КиевВидео

20:15

"РФ никуда не продвигается": у Зеленского жестко распекли наглые вбросы Путина

20:06

"Наши самолеты физически и морально устали": пилот рассказал, как сбивает ракеты

19:45

Будут угрожать ВСУ: военный эксперт назвал основную задачу россиян на зиму

Реклама
19:44

Уменьшит ли Запад помощь Украине в 2024 году?мнение

19:24

Ударит -10: какие области будет засыпать мокрым снегом

19:11

Гороскоп на сегодня 16 декабря 2023: Козерогу - выздоровление, Тельцу - зависть

18:53

"Они будут атаковать": названы цели новых ракетных ударов РФ по Киеву

18:46

"Не забирают трупы": Defense Express назвали шокирующую цифру потерь россиян

18:30

Самая главная проблема для Байдена: эксперт проанализировал визит Зеленского в США

18:21

Взрыв в сельсовете: стало известно, почему депутат так решил отомстить главе ОТГ

18:14

Разрешил суд: поляки возвращаются к блокированию границы с Украиной

18:00

"Мы это исправим": Зеленский обратился к чиновникам и пообещал тщательнее контролировать их

17:48

Война до 2025 года: в ГУР назвали главную цель оккупантов РФ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять