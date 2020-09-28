"Нет смысла затягивать": у Зеленского обратились к ТКГ по Донбассу

Нет смысла затягивать переговоры на Донбассе - Ермак / УНИАН

Делегации Киева в Трехсторонней контактной группе нужно проводить встречи каждую неделю. Не нужно затягивать переговоры, так как перед Украиной стоит задача урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе совещания по вопросам ТКГ во главе с Зеленским в Донецкой области, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, переговорная группа по Донбассу должна проводить встречи каждую неделю.

"Я хотел бы попросить представителей Трехсторонней контактной группы несмотря на приближение зимы начать работать каждую неделю. Нет смысла затягивать процесс переговоров", – считает Ермак, полагая, что более частые встречи помогут имплементировать договоренности лидеров стран Нормандского формата.Читайте также"ЛДНР" на позициях ВСУ: Кравчук поставил жесткое условие по Донбассу

Кроме того, в ходе встречи участники совещания обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в рамках встречи в Париже лидеров Украины, Германии, Франции и России в декабре прошлого года. Появились выводы, что именно соблюдение режима перемирия на Донбассе способствует урегулированию конфликта.

Также на заседании добавили, что ОБСЕ фиксирует меньшее количество нарушений со стороны России и боевиков, а перемирие длится с 27 июля.

"Два месяца продолжается режим тишины. Несмотря на единичные и неприцельно выстрелы, режим соблюдается. Мы имеем основания считать, что "тишина" продолжится", - считает главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Напоследок участники дискуссии поговорили о вопросах разведения войск на Донбассе, разминирования ряда территорий и открытия множества контрольно-пропускных пунктов.Читайте такжеУкраина может вернуть Донбасс завтра, но будут проблемы - экс-военный США