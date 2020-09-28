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"Нет смысла затягивать": у Зеленского обратились к ТКГ по Донбассу

28 сентября 2020, 03:50

В Офисе президента считают, что на Донбассе соблюдается режим прекращения огня.

Ермак
Нет смысла затягивать переговоры на Донбассе - Ермак / УНИАН

Делегации Киева в Трехсторонней контактной группе нужно проводить встречи каждую неделю. Не нужно затягивать переговоры, так как перед Украиной стоит задача урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе совещания по вопросам ТКГ во главе с Зеленским в Донецкой области, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, переговорная группа по Донбассу должна проводить встречи каждую неделю.

"Я хотел бы попросить представителей Трехсторонней контактной группы несмотря на приближение зимы начать работать каждую неделю. Нет смысла затягивать процесс переговоров", – считает Ермак, полагая, что более частые встречи помогут имплементировать договоренности лидеров стран Нормандского формата.Читайте также"ЛДНР" на позициях ВСУ: Кравчук поставил жесткое условие по Донбассу

Кроме того, в ходе встречи участники совещания обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в рамках встречи в Париже лидеров Украины, Германии, Франции и России в декабре прошлого года. Появились выводы, что именно соблюдение режима перемирия на Донбассе способствует урегулированию конфликта.

Также на заседании добавили, что ОБСЕ фиксирует меньшее количество нарушений со стороны России и боевиков, а перемирие длится с 27 июля.

"Два месяца продолжается режим тишины. Несмотря на единичные и неприцельно выстрелы, режим соблюдается. Мы имеем основания считать, что "тишина" продолжится", - считает главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Напоследок участники дискуссии поговорили о вопросах разведения войск на Донбассе, разминирования ряда территорий и открытия множества контрольно-пропускных пунктов.Читайте такжеУкраина может вернуть Донбасс завтра, но будут проблемы - экс-военный США

  • В субботу, 26 сентября, президент Владимир Зеленский был с визитом на Донбассе. Он посетил позиции украинских военнослужащих и провел совещание по вопросам работы ТКГ.
  • Примечательно, президент заявил, что на Донбассе на тот момент 62-й день соблюдается режим прекращения огня. По мнению Зеленского, это свидетельствует о движении ситуации по направлению к миру.
  • Напомним, 6 сентября боевики обстреляли украинские позиции в Красногоровке на Донбассе и нарушили режим прекращения огня на 42-е сутки.
  • Позже стороны конфликта должны были провести совместное инспектирование позиций ВСУ у поселка Шумы под Горловкой. Украина намерена была показать, что Киев не нарушает режим перемирия на Донбассе. Однако Россия и боевики сорвали договоренности, требуя для инспекции дополнительные пункты дислокации украинских войск.
  • Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук отмечал, что переговоры с Россией фактически зашли в тупик – Кремль и боевики "ЛДНР" настаивают, чтобы выборы в ОРДЛО прошли одновременно с местными выборами на всей территории Украины.

новости Украины Донбасс ТКГ Владимир Зеленский Андрей Ермак
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