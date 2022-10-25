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Низкий уровень жизни приводит к агрессии: Пономарев объяснил, какой должна стать Россия

25 октября 2022, 01:35

По мнению эксперта, именно обычное население сможет поменять режим правления в РФ.

Пономарев, Россия
Пономарев рассказал, какой должна быть РФ после войны / Коллаж УНИАН, Главред

Определить дальнейшую судьбу России должны люди, которые там живут. Об этом в интервью Главреду рассказал российский оппозиционер и бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Он утверждает, что именно люди снизу должны поменять режим в РФ.

"Люди хотят рожать больше детей, иметь интересную и хорошо оплачиваемую работу, ездить по нормальным дорогам без пробок, хотят, чтобы у них была качественная медицина, чтобы работали детские садики, чтобы дома было тепло, и каждый мог купить себе жильё без каких-то неимоверных затрат. Если такие простые мотивы будут диктовать развитие страны, то есть если власть будет идти снизу, то ни к каким агрессиям всё это приводить не будет", - сказал Пономарев.

Эксперт убежден, что агрессии начинаются тогда, когда базовые потребности не могут быть реализованы.

"Когда люди понимают, что они живут бедно и будут жить бедно, когда жилья не было и не будет, когда больниц не было и не будет, когда детских садов не было и не будет, тогда они хотят хотя бы "встать с колен" и надавать по шее всем окружающим, чтобы у них тоже всего этого не было. Именно это сейчас и происходит в России", - добавил Пономарев.

Именно через экономическое процветание и социальное благополучие рождаются нации, у которых всё хорошо.

Будущее послевоенной России

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что после перехода Вооруженных сил Украины в контрнаступление первым успехом украинских сил станет освобождение оккупированного Россией Херсона. В РФ начнутся серьезные перемены, вследствие которых государство столкнется с процессом распада.

Другие новости:

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