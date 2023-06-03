Обратили внимание все: Орбан жестко опозорился на саммите в Молдове

Пропутинский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан жестко опозорился на саммите в Молдове. Это произошло во время официальной встречи с президентом Молдовы Майей Санду перед саммитом. Видео конфуза уже разлетелось в Сети.
На видео видно как Виктор Орбан подходит к Санду и здоровается с ней. В этот момент он хотел поцеловать руку президента Молдовы, однако та резко одернула её.
Таким образом Орбан опозорился перед всеми, а конфуз удалось запечатлеть на видео.
Смотрите видео с конфузом Орбана на саммите в Молдове:
Скандальные заявления Виктора Орбана о войне в Украине
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан утверждает, что Украина якобы не может выиграть войну против страны-агресора России. По его мнению, войну якобы можно остановить только тогда, когда Россия заключит соглашение с США. Премьер Венгрии также заявил, что якобы неважно то, кто на кого напал, ведь вопрос заключается в том, что будет на следующее утро.
Кроме того, пропутинский премьер-министр Орбан сам "засматривается" на украинские территории. Недавно он цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля".
В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда явился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем.
Смотрите видео о том, как Подоляк ответил на странные высказывания Орбана:
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