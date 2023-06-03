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Обратили внимание все: Орбан жестко опозорился на саммите в Молдове

Ангелина Подвысоцкая
3 июня 2023, 18:34 обновлено 3 июня, 18:49
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Во время встречи с президентом Молдовы Орбан попытался поцеловать руку Майи Санду, но она резко убрала руку.
Майя Санду, Виктор Орбан
Орбан опозорился во время приветствия з Санду / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Пропутинский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан жестко опозорился на саммите в Молдове. Это произошло во время официальной встречи с президентом Молдовы Майей Санду перед саммитом. Видео конфуза уже разлетелось в Сети.

На видео видно как Виктор Орбан подходит к Санду и здоровается с ней. В этот момент он хотел поцеловать руку президента Молдовы, однако та резко одернула её.

Таким образом Орбан опозорился перед всеми, а конфуз удалось запечатлеть на видео.

Смотрите видео с конфузом Орбана на саммите в Молдове:

Майя Санду и Виктор Орбан
Виктор Орбан опозорился на встрече с Майей Санду / фото: скриншот

Скандальные заявления Виктора Орбана о войне в Украине

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан утверждает, что Украина якобы не может выиграть войну против страны-агресора России. По его мнению, войну якобы можно остановить только тогда, когда Россия заключит соглашение с США. Премьер Венгрии также заявил, что якобы неважно то, кто на кого напал, ведь вопрос заключается в том, что будет на следующее утро.

Кроме того, пропутинский премьер-министр Орбан сам "засматривается" на украинские территории. Недавно он цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля".

В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда явился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем.

Смотрите видео о том, как Подоляк ответил на странные высказывания Орбана:

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