Очередные страны ЕС присоединились к санкциям против России

Четыре страны Европы присоединились к санкциям против России / Reuters

Сегодня еще четыре страны ЕС решили присоединиться к санкциям против России за агрессию против Украины.

Как пишет пресс-служба Совета Европы, персональные санкции в отношении 41 человека и 28 организаций будут действовать до 15 марта 2021 года.

К антироссийским санкциям присоединились:

Черногория и

Албания

Лихтенштейн

Норвегия.

"Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета Европы. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении Совета Европы.