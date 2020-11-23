Очередные страны ЕС присоединились к санкциям против России

Персональные санкции будут действовать до 15 марта 2021 года.
Сегодня еще четыре страны ЕС решили присоединиться к санкциям против России за агрессию против Украины.
Как пишет пресс-служба Совета Европы, персональные санкции в отношении 41 человека и 28 организаций будут действовать до 15 марта 2021 года.
К антироссийским санкциям присоединились:
- Черногория и
- Албания
- Лихтенштейн
- Норвегия.
"Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета Европы. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении Совета Европы.
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Автор: Екатерина Трохимчук