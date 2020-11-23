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Очередные страны ЕС присоединились к санкциям против России

23 ноября 2020, 21:14

Персональные санкции будут действовать до 15 марта 2021 года.

Евросоюз, флаг
Четыре страны Европы присоединились к санкциям против России / Reuters

Сегодня еще четыре страны ЕС решили присоединиться к санкциям против России за агрессию против Украины.

Как пишет пресс-служба Совета Европы, персональные санкции в отношении 41 человека и 28 организаций будут действовать до 15 марта 2021 года.

К антироссийским санкциям присоединились:

  • Черногория и
  • Албания
  • Лихтенштейн
  • Норвегия.

"Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета Европы. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении Совета Европы.

  • 14 октября издание The New York Times сообщило, что 6 высокопоставленных российских чиновников, которые предположительно причастны к отравлению Новичком лидера оппозиции Алексея Навального, будут наказаны Евросоюзом и попадут под санкции.
  • 14 октября отравленный Новичком российский оппозиционер Алексей Навальный назвал сумму лечения в немецкой клинике "Шарите" и рассказал, кто оплатил счет.
  • 12 октября главы МИД Европейского Союза одобрили предложение Франции и Германии по санкциям в отношении российских чиновников и организаций, обвиненных в отравлении лидера оппозиции Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
  • 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах физиологических жидкостей Алексея Навального есть токсичные химикаты.
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