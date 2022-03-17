Почему Путин еще не избавился от Зеленского и кто в "расстрельном списке" РФ

Кремль хочет убить 24 украинских чиновника / Reuters

Намерения Владимира Путина убить президента Украины Владимира Зеленского пока не материализовались, потому что украинский лидер стал великой фигурой, считают эксперты.

Однако миру известно, что многочисленные попытки убийства все таки были, но они провалились, пишет Express.

Политологи Томми Виетор и Бен Родс предполагают, что убийство Зеленского ударит по российскому президенту.

"Они могут на самом деле подсчитать, что Зеленский стал такой огромной фигурой, что они вызовут очень негативную для них реакцию. Зеленский за последние недели стал уникальной фигурой в современной истории. Его убийство каким-то русским дружком может поджечь Россию", - утверждают политологи.

Читайте такжеКогда завершится война и домой вернутся беженцы: астропсихолог назвала точную датуМежду тем, СМИ пишет, что у России якобы есть список украинских чиновников, которых нужно убить. Речь идет о еще 24 украинских чиновниках, которые находятся в расстрельном списке Кремля, включая обоих бывших чемпионов по боксу, братьев Кличко.

Напомним, ранее британский таблоид назвал трех кандидатов на пост президента России.

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