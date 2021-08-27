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"Постоянная угроза - в Приднестровском регионе": Зеленский призвал стран-соседей усилить ВМС

27 августа 2021, 16:09

Глава государства подчеркнул, что милитаризация Крыма поставила под угрозу морское судоходство и в целом торговлю в регионе.

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Зеленский хочет сотрудничать в целях нацбезопасности со странами-соседями / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обратилась к причерноморским государствам, чтобы те усилили взаимодействие военно-морских сил.

Как пишет УНИАН, об этом он сообщил на брифинге по результатам встречи с главами Молдовы, Румынии и Польши.

В первую очередь президент Украины поздравил Молдову с Днем независимости.

"Наши страны отмечают 30-ю годовщину независимости в непростых условиях безопасности, которые продолжают испытывать и Украину, и Молдову на прочность... Празднование независимости вашего государства дало возможность обсудить важные вопросы для укрепления независимости наших государств", - заявил он.

По словам Зеленского, во время встречи обсуждались вопросы безопасности и совместного взаимодействия в целях ее достижения.

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Также он вел речь о "Крымской платформе", подчеркнув, что эта инициатива может стать платформой не только для деоккупации Крыма, но и других территорий.

"Постоянные источники угрозы - российские войска в Приднестровском регионе Молдовы ... из-за активной милитаризации украинского Крымского полуострова под угрозой оказалось морское судоходство и в целом торговля в регионе. Мы должны совместно решать эти вызовы", - сказал президент Украины.

По его словам, Украина выступила с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил причерноморских государств и призвала к этому Румынию и Молдову.

А также призвал Польшу, Румынию и Молдову объединять усилия.

Напомним, ранее Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о стратегии внешнеполитической деятельности Украины. Соответствующий указ был подписан 26 августа и вместе с решением СНБО

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Молдова Владимир Зеленский
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