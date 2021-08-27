Самолет с Зеленским на борту не смог приземлиться в Молдове: что случилось

Зеленский ехал на празднование Дня независимости Молодовы / Фото president.gov.ua

Самолет президента Украины Владимира Зеленского не смог приземлиться в Молдове, где сегодня празднуется 30-летие независимости. Президентский борт не смог сесть из-за сложных погодных условий, над Кишенёвом - густой туман.

Самолет с Зеленским на борту был вынужден направиться в Одессу. Там президентский Airbus A319 совершил посадку, передает Думская.

К слову, не смог пока что попасть на празднования в Молдове и глава Румынии — по состоянию на 11:30 его самолет стоит в аэропорту Бухареста.

Праздничные мероприятия в Молдове перенесли на час. Тем временем, президенты Молдовы и Польши - Майя Санду и Анджей Дуда - уже возложили цветы к памятнику средневековому молдавскому господарю Стефану Великому. Они не стали ждать опаздывающих гостей.

Как известно, в Молдове Владимир Зеленский должен принять участие в торжествах, посвященных 30-летию независимости Республики. После этого планировалась встреча глав Польши, Румынии, Молдовы и Украины.

24 августа Украина также праздновала 30-летие Независимости. Как проходил военный парад, можно почитать тут. Кроме того, появилось полное видео концерта на Олимпийском на День независимости.