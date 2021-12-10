Прямой диалог с Россией и подключение Турции: украинцы высказались о решении вопроса Донбасса

Около 56% украинцев считают, что Украине следует вести прямые переговоры с Россией по Донбассу / УНИАН

Более половины украинцев рассматривают прямые переговоры с Россией в качестве наиболее оптимального варианта урегулирования военного конфликта на Донбассе. Однако 41% выступает против такого решения проблемы. Около 46% респондентов поддерживают подключения к диалогу Турции. Впрочем, столько же людей не хотят, чтобы Анкара участвовала в процессе.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы Рейтинг. Опрос был проведен в период с 6 по 8 декабря методом телефонного интервью при использовании компьютера. Респондентов выбирали случайно по номерам телефонов.Читайте такжеЭрдоган объявил о помощи в решении конфликта России и Украины и назвал главные цели Анкары

Согласно данным соцопроса, 56% респондентов видят прямые переговоры Украины и России единственным вариантом урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе. Приблизительно 41% отрицают такой вариант развития событий.

Что касается Турции, подключение Анкары к переговорному процессу по Донбассу положительно оценивают 46% респондентов. Примечательно, столько же выступают против.

Опрос проведен среди 2500 респондентов в возрасте от 18 областей во всех регионах Украины, кроме оккупированных отдельных районов Донбасса и захваченного Крыма.

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Подчеркивается, что ошибка репрезентативности составляет не более 2%.

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Инициатива Турции по войне РФ и Украины на Донбассе

Президент Турции Реджеп Эрдоган 29 ноября заявил о том, что Анкара готова на высшем политическом уровне выступить посредником в урегулировании конфликта России и Украины. По его словам, Турция наладила контакты и с Банковой, и с Кремлем.

Российские СМИ получили информацию, согласно которой Эрдоган выступил с инициативой проведения саммита по Донбассу с участием Украины, России и Турции. Впрочем, спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва не согласна с таким сценарием, поскольку государство не считает себя стороной конфликта.

В Офисе Зеленского поблагодарили Эрдогана за поддержку и одобрили идею участия Турции в переговорах Украины и России по Донбассу в качестве посредника. На Банковой призвали Кремль не отказываться от такого варианта.

Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия не видит Турцию в роли посредника в военном конфликта на Донбассе, поскольку участниками конфронтации, дескать, являются только "Киев и Донецк с Луганском".

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