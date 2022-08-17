Путин расхвастался "сверхсовременным" оружием, но оно отсталое и неэффективное – СНБО

Оружие Путина - устаревшее и неэффективное, что показала война против Украины - СНБО / Коллаж УНИАН, Википедия

В РФ с 15 по 21 августа проводится военно-технический форум Армия-2022, в рамках которого проходит демонстрация, дескать "высокоэффективного российского оружия". Но, на самом деле, как показала война против Украины, оружие устаревшее и непродуктивное. Российский военно-промышленный комплекс до сих пор пользуется советскими разработками и зависим от западной электроники и украинский предприятий. Оружие России, по сравнению с вооружением западного мира, отсталое. Об этом заявили в Центре стратегических коммуникаций и безопасности Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщает пресс-служба Центра, Москва под видом якобы "высокоэффективного оружия" демонстрирует вооружения, которые уже устаревшие и неэффективные. Ситуацию наглядно подтвердила война в Украине.

В частности, отмечается, что российское вооружение, если сравнивать его с западными образцами – отсталое.

Военно-промышленный комплекс России принципиально новых разработок не производит. Там до настоящего времени пользуются достижениями еще СССР.

Как указали в СНБО, производство российских вооружений, как и прежде, зависит от электроники и предприятий Украины. По причине санкций, введенных против России из-за нападения на украинское государство, у россиян больше нет к ним доступа.

Кроме того, российский ВПК приходит в упадок, как и другие отрасли экономики страны. Производство останавливается, люди теряют работу.

Также в Центре раскритиковали и трофейную российскую технику – она с производственным браком. Москва подвергает риску своих же солдат при ее эксплуатации.

В Центре подчеркнули, что серия пожаров на предприятиях военно-промышленного комплекса связана с желанием чиновников скрыть реальную ситуацию в отрасли.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что ВСУ нуждаются в большем количестве вооружений для борьбы с войсками РФ. По словам украинского гаранта, на Западе, когда говорят о желании победы Киева над Москвой, должны задуматься об оказании украинскому государству военной помощи на надлежащем уровне. Иначе война пойдет вглубь Европы, которую сейчас, в том числе, защищает и армия Украины.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что сроки войны зависят от решения Путина и готовности главы Кремля и в дальнейшем вести политику по истощению российской экономики. Впрочем, по мнению дипломата, уход Путина также ничего не изменит – Москва рассматривает Украину в качестве вражеского государства.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, рассуждая об оптимальных шагах армии Украины на войне против России, сказал, что в Киеве серьезно изучают вариант с уничтожением Крымского моста. Чиновник подчеркнул, что логистическую артерию снабжения войск оккупантов следует разрушить. Подоляк допустил новые инциденты в захваченном Крыму уже в ближайшие месяцы.

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