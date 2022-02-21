Путин заявил Шольцу и Макрону о планах признания независимости "ДНР" и "ЛНР"

Владимир Путин заявил о планах признания "ЛДНР" / Reuters

В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Беседа состоялась после заседания Совбеза РФ, главным вопросом которого было признание независимости "ЛДНР". Во время разговора стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, пишут росСМИ.

"На переговорах вновь обсуждалась ситуация в Украине и вокруг нее, а также размещение российских войск на российско-украинской и белорусско-украинской границе. Президент Путин также представил информацию о сегодняшнем заседании Совета безопасности России", - говорится в сообщении пресс-службы Германии.

Канцлер ФРГ осудил решение России признать независимость "ЛДНР". По его словам, такой шаг будет резко противоречить минским соглашениям и станет односторонним нарушением этих соглашений со стороны РФ.

Кроме того, Шольц призвал Путина к немедленной деэскалации и отводу силы от границы с Украиной.

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"Сейчас особенно важно соблюдать режим прекращения огня на Донбассе и установить признаки разрядки. Россия несет здесь особую ответственность", - подчеркнул Шольц.

Президент Франции Эммануэль Макрон также разочарован таким намерением Путина. Его не удовлетворяет подписание указа о признании ДНР и ЛНР.

Но при этом, как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры стран ЕС все таки готовы к продолжению контактов.

Читайте такжеЗаседание Совбеза РФ было записано заранее - СМИМежду тем, известно, что канцлер Германии на данный момент проводит переговоры с партнерами, в частности, с президентами Франции Эммануэлем Макроном и Украины Владимиром Зеленским.

Признание "ДНР" и "ЛНР" и Совбез РФ

Российская Госдума 15 февраля проголосовала за проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе "государствами". Решение поддержал 351 депутат.

Спикер Кремля Дмитрий Песков также заявил, что постановление Госдумы по "ЛДНР" не соответствует механизму реализации Минских соглашений, которые Москва называет ключевым документом для разрешения конфронтации.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что голосование в Госдуме РФ по вопросу "ЛДНР" является шагом в направлении дестабилизации ситуации и попыткой Москвы выйти из "Минска". Международному сообществу следует немедленно отреагировать на сложившуюся ситуацию.

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