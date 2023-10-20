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Путина охватила паника: Подоляк раскрыл провал визита главы Кремля в Китай

Андрей Ганчук
20 октября 2023, 14:37 обновлено 20 октября, 14:43
Директор Кремля Владимиру Путину грозит изоляция, и Украине для этого нужно сделать только один шаг, сказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.
Путин, Подоляк
Странная риторика Путина - отражение его страха и паники из-за сложившейся ситуации, - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Визит директора страны-оккупанта России Владимира Путина в Китай является фикцией, больше он туда не поедет. Для КНР Москва – не равный партнер, поэтому Пекин не будет с ней строить отношения. Путина ожидает все большая изоляция, и чтобы этого добиться, Украине нужно нанести серьезное тактическое поражение ее войскам на одном из направлений фронта. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью 24 каналу он рассказал о том, что поездка Путина в Китай ничего не значит, поскольку китайское государство не будет строить отношения с РФ, ведь они – не равные партнеры.

"Нет, Китай гораздо больше, чем Россия. Россия – это Эритрея для Китая. Никто не будет строить партнерские отношения с Эритреей по уровню экономики или военным возможностям", - считает Подоляк.

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По его словам, Путина охватили страх и паника, о чем свидетельствует его странная риторика.

"Напротив, я увидел человека, который боится всего и очевидно находится в паническом состоянии и говорит странные вещи о каких-то "чаепитиях", - полагает чиновник.

Кроме того, он убежден, что в Китай Путин больше не поедет.

"Может поедет в страны, где "меньшие" президенты, которые могут сказать, что Путин "велик". Но в серьезные командировки Путин не будет ездить", - говорит Подоляк.

Между тем советник главы ОП добавил, что поездку Путина в Китай нельзя назвать удачной – он не получил того, чего хотел. Путину грозит еще большая изоляция, и для этого ВСУ должны нанести существенный удар по войскам РФ на фронте.

"Он не будет иметь публичной поддержки и останется в изоляции, которая будет постепенно увеличиваться. Для этого нужен только один шаг, который должна сделать Украина. Нам тяжело, но мы должны это сделать — существенное тактическое поражение России на каком-либо из направлений по линии фронта", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Поездка Путина в Пекин

Председатель страны-агрессора России Владимир Путин в период с 17 по 18 октября посещал Китай, где принимал участие в форуме Один пояс – один путь. Провел он и переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

По итогам поездки Путин сделал ряд формальных заявлений о сотрудничестве РФ и Китая.

Также он немало говорил и об Украине – вопросы задавали штатные российские пропагандисты.

Один из "журналистов" задал вопрос о том, что делать России в условиях, когда характеристики ракет ATACMS позволяют наносить удары вглубь российской территории. Путин же счел, что захватчики "смогут отражать такие атаки".

При этом Путин нафантазировал, что Киев якобы посылает Москве сигналы по поводу "переговоров" и намекнул на свою готовность говорить.

"Если украинская сторона реально хочет переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое что сделать — отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры… Это трансформация в правильном направлении, за это хвалю, но этого недостаточно", - придумал Путин.

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Владимир Путин Михаил Подоляк новости Китая война России и Украины
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