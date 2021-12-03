Путину будет трудно идти против Украины: Байден готовится противостоять российской агрессии

Байден поддерживает Украину / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на фоне российской агрессии против Украины заявил о подготовке комплекса инициатив против политики и деятельности РФ.

Речь идет о вторжении российских войск в Украину.

"Я поддерживаю постоянный контакт с нашими союзниками в Европе и с Украиной. Мой госсекретарь и советник по безопасности были вовлечены... И то, что я делаю, это собираю то, что, по моему мнению, будет наиболее полным и значимым набором инициатив. Инициативы, которые сделают очень трудным решением для Владимира Путина идти вперед и делать то, что люди опасаются, что он может сделать", - заявил Джо Байден на брифинге.

Читайте такжеОтветным ударом будут санкции: Кулеба обсудил с Боррелем противостояния вторжению России в УкраинуНапомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал требование президента страны-агрессора России Владимира Путина о предоставлении юридических доказательств того, что Украина не войдет в Альянс.

Столтенберг резко и негативно ответил на это заявление и сказал, что Россия "не имеет права вето" относительно будущего членства Украины в НАТО. А также заявил, что никто не вправе контролировать своих соседей, устанавливая "сферы влияния".

Также ранее глава разведывательной службы МИД Великобритании (MI6) Ричард Мур сделал скандальное заявление. По его словам, Россия является острой угрозой, а президент страны-агрессора Владимир Путин не признает право Украины быть независимым государством.

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