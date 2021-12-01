В НАТО растерзали Путина за его требование касательно Украины

НАТО поддерживает стремление Украины к Альянсу / УНИАН

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал требование президента страны-агрессора России Владимира Путина о предоставлении юридических доказательств того, что Украина не войдет в Альянс.

Столтенберг резко и негативно ответил на это заявление и сказал, что Россия "не имеет права вето" относительно будущего членства Украины в НАТО. А также заявил, что никто не вправе контролировать своих соседей, устанавливая "сферы влияния".

"Сам вопрос отсылает к тому, что неприемлемо - что у России есть "сфера влияния"..., что Россия может контролировать, что должны или не должны делать ее соседи. Мы не хотим возвращаться к такому миру - где крупные геополитические игроки могут устанавливать ограничения, что должны делать суверенные независимые государства", - подчеркнул Столтенберг на пресс-конференции Североатлантического совета в Латвии.

Кроме того, он напомнил, что Украина - независимое государство.

"Украина является независимой суверенной страной с международно признанными границами… Идея о том, что поддержка суверенной страны со стороны НАТО это "провокация" - просто неправильная. Это неуважение к суверенитету и стремлениям украинского народа. Это говорит больше о России, чем о НАТО", - заявил генсек.

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Также он подчеркнул, что НАТО - это оборонный альянс, которые ни в коем случае не представляет угрозы ни для кого. При этом, все его члены уважают решение Украины касательно стремления к членству в Альянсе.

"Лишь Украина и 30 союзников НАТО должны решать, когда Украина будет готова присоединиться к Альянсу. У России нет права вето в этом вопросе, и она не имеет права устанавливать "сферу влияния" и пытаться контролировать своих соседей ", - резюмировал Столтенберг.

Напомним, ранее глава разведывательной службы МИД Великобритании (MI6) Ричард Мур сделал скандальное заявление. По его словам, Россия является острой угрозой, а президент страны-агрессора Владимир Путин не признает право Украины быть независимым государством.

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