США назвали РФ единственной страной, которая накапливает войска у границ для шантажа соседей

Посольство США в Украине призвало реально оценивать действия России.
Российская Федерация на сегодня является единственной страной, которая пытается угрожать соседям, стягивая свои войска к границе.
Об этом заявило Посольство США в Украине в Twitter, в то же время призывая другие страны реально оценивать угрозу со стороны России.
В посольстве также отметили, что РФ может использовать дезинформацию и ложные сообщения как повод для агрессии.
"Давайте смотреть на вещи реально. Россия – единственная страна, которая накапливает войска на границе, чтобы угрожать своим соседям. Не позволяйте России использовать дезинформацию и ложные нарративы как повод для агрессии", – отмечается в заявлении.
Ранее Пентагон заявлял, что численность войск РФ у границ Украины снова растет. Спикер Минобороны США не стал озвучивать конкретные цифры по численности российских военных и техники, но отметил, что силы РФ имеют комбинированную структуру – речь идет о разных видах войск.
Между тем, по последним данным Министерства иностранных дел Украины, у границ Украины страна-агрессор разместила примерно 115 тысяч своих военных. Глава ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что данная цифра включает военных РФ, находящихся в Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
Стягивание Россией своих войск к границам прокомментировали в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Россия обостряет ситуацию в регионе, чтобы иметь преимущество за столом переговоров.
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