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Рада начала процедуру отставки Разумкова с должности спикера

4 октября 2021, 20:17
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Процедура началась по представлению главы фракции Слуга народа Давида Арахамии.

Разумков
Рада начала отставку Разумкова / УНИАН

Парламент запустил процедуру отзыва спикера Дмитрия Разумкова с должности, написал он сам в Telegram в понедельник, 4 октября.

Процедура началась по представлению главы фракции Слуга народа Давида Арахамии.

"По представлению народного депутата Давида Арахамия запускается процедура отзыва главы Верховной рады Украины с должности. Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и Регламентом", - написал Разумков.

Ситуация с Разумковым и фракцией Слуга народа - что предшествовало

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 10 сентября направил законопроект об олигархах на изучение в Венецианскую комиссию. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия призывал к тому, чтобы Разумков не предпринимал таких действий. Глава ВР в ответ сказал, что отправка документа на рассмотрение Венецианской комиссии не мешает рассмотрению законопроекта во втором чтении.

17 сентября Арахамия сказал, что, с его точки зрения, Разумков такими действиями специально попытался "сбить" закон об олигархах. В качестве аргумента он привел нежелание Разумкова отправлять в "Венецианку" закон о местном референдуме, мотивировав свое решение "загруженностью работой" комиссии.

В конце сентября стало известно, что в Слуге народа считают, что ситуацию, которая происходит между партией и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, можно расценивать как конфликт. В политической силе главы государства в последнее время не видят в деятельности Разумкова командных действий и при этом не уверены, что он продолжает работать с партией власти. Вопрос отставки спикера украинского парламента не исключается, заявил глава СН Александр Корниенко.

viber
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