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Рада одобрила важный закон насчет удаленной работы

4 февраля 2021, 15:54

Закон об удаленной работе поддержали более 300 нардепов.

ВР приняла закон насчет удаленки – Верховная Рада новости
Парламент принял закон насчет удаленки / Facebook Верховной Рады

В четверг, 4 февраля, Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №4051, которым регулируется дистанционная работа граждан Украины.

Документ поддержали 322 народных избранника, свидетельствуют результаты голосования, которые транслировал YouTube-канал RadaTVchannel.

Законом в частности разграничиваюся понятия надомного труда и дистанционной работы.

Дистанционная работа – что это, и какие права имеют сотрудники

Во время дистанционной работы человек может выполнять свою работу в любом месте и сам несет ответственность за безопасность условий труда.

Человек может делать свою работу в то врем, в которое считает нужным. Работодатель должен гарантировать сотруднику наличие свободного времени, в которое он может отключить средства связи.

Также работодатель должен обеспечить сотруднику на дистанционке гарантированный период свободного времени для отдыха, во время которого сотрудник имеет право отключить средства связи.

Работодатель должен следить за тем, рационально ли сотрудник использует рабочее время. Если сотрудника переводят на гибкий рабочий график, то должны предупредить о нововведении за два месяца.

Верховная Рада
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