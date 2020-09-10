Закон об удаленной работе: к чему готовиться украинцам

Парламентарии хотят унормировать удаленную работу украинцев / Forbes.ru

В связи с пандемией, нардепы решили взяться за сотрудников на удаленке. В парламент внесли законопроект 4051 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об усовершенствовании правового регулирования дистанционной работы". Главред узнавал, что изменится для тех, кто работает из дома, если законопроект примут.

Дистанционную и надомную работу предлагают разделить

Согласно документу, депутаты, ссылаясь на эпидемию COVID-19 и устаревшее законодательство, которым регулируется удаленная работа, предлагают разделить понятия дистанционной и надомной работы.

Надомная работа -этоформа организации труда, во время которой сотрудник выполняет оплачиваемую работу на фиксированном рабочем месте: по месту проживания или в других помещениях. При этом сотрудник должен быть обеспечен всем необходимым инвентарем для работы.

При этом сотрудник не имеет права самостоятельно менять рабочее место - для этого ему нужно будет получить согласование у руководителя. Кроме того, свой отказ руководитель должен будет аргументировать.

Читайте такжеОтнимут жилье и ползарплаты: что готовит украинцам новый закон о долгах ЖКХВо время надомной работы на сотрудников распространяется общий режим работы предприятия. Также надомная работа не подлежит изменениям в нормировании и оплате труда.

В свою очередь, работодатель обязуется вести учет всех сотрудников, которые работают на дому (отдельно мужчин и женщин), и вести листы рабочих заданий, где будут указаны:

время, отведенное для выполнения работы;

тарифные ставки;

траты сотрудников и размер компенсации;

удержания с заработной платы:

даты выплаты зарплаты.

Дистанционная работа предусматривает выполнение своих обязанностей в любом самостоятельно выбранном месте и сотрудник персонально несет ответственность за обеспечение для себя безопасных условий труда. В этом случае он распределяет рабочее время по своему усмотрению и на него не распространяются правила внутреннего распорядка организации, которая его наняла.

Также работодатель должен обеспечить сотруднику на дистанционке гарантированный период свободного времени для отдыха, во время которого сотрудник имеет право отключить средства связи.

Сотрудник сможет совмещать дистанционную работы и работу в обычном режиме на местах в помещениях или на территории работодателя. Согласно законопроекту, работодатель обязан не менее чем за два месяца ознакомить сотрудников с условиями и спецификой перевода на режим гибкого рабочего времени. Он также должен обеспечить учет отработанного времени и эффективный контроль за рациональным использованием рабочего времени сотрудником.

Читайте такжеПлатить алименты по-новому: что изменила в законе РадаНезависимо от формы работы, при составлении трудового договора работодатель будет иметь право получать ведомости о месте проживания или другом месте, где будет работать сотрудник. Все документы (внутренний трудовой распорядок, коллективный договор, локальные нормативные акты, сообщения и другие документы) должны быть предоставлены в письменной форме. В то же время, законопроектом предусмотрена возможность сотрудника дистанционно ознакомиться с требованиями по охране труда с помощью видеосвязи.

Подстраховка перед второй волной коронавируса

Отметим, что идея об урегулировании правил для сотрудников на удаленке у государства возникает не впервые. В частности, в 2019 году Минсоцполитики уже предлагало к обсуждению законопроект, который частично содержал в себе нормы внесенного в парламент законопроекта. Однако до рассмотрения в парламенте тот законопроект так и не дошел.

По мнению HR-эксперта Татьяны Пашкиной, нынешнее предложение парламентариев - подстраховка накануне грядущей второй волны коронавируса.

"Текущая версия законопроекта дает возможности для результативных сотрудников делать больший разброс рабочего времени, чтобы не допускать у них профвыгорания и позволить им выполнять все задачи в срок", - уточнила Пашкина.

Однако риски для сотрудников все же остаются.

"Если придираться к словам, то получается, что этот законопроект создает полицейское государство, где сотрудник должен будет отчитываться о том, где он находится", - объяснила Пашкина.

В то же время HR-консультант Анна Шкумат отмечает, что дистанционная работа позволяет работодателям экономить на закупках хозтоваров, адмнистративных расходах и этот законопроект дает им право, не спрашивая сотрудника, оформлять трудовой договор на выгодных для себя условиях.

"Риск для наемных сотрудников состоит в том, что не все из них готовы работать из дома, потому что не у всех есть необходимые для этого условия - кому-то эффективно работать не позволяет семейная обстановка, например, если дети дома и это им мешает".