Рада окончательно "похоронила" налоговую милицию: зачем это сделали

Проект закона поддержали более 250 народных избранников.
Верховная Рада в пятницу, 29 января, приняла проект закона, которым в Украине ликвидируется налоговая милиция.
Документ поддержали 259 нардепов, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал RadaTVchannel в YouTube.
Документом поменяли дату вступления в силу отдельных положений Налогового кодекса, говорится в Telegram-канале Klymenko Time.
Таким образом дату ликвидации налоговой милиции согласовали с началом деятельности Бюро экономической безопасности.
- Напомним, 28 января Рада приняла законопроект, предусматривающий создание Бюро экономической безопасности – силового органа, который заменит налоговую милицию.
- Новый орган будет заниматься предотвращением, выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов Украины.
Что нужно знать о налоговой милиции Украины
Налоговая милиция в Украине была основана в 1996 году, сначала входила в систему налоговых органов, потом – в систему органов доходов и сборов, а позже стала частью Государственной фискальной службы, пишет Википедия.
В последнее время налоговая милиция была подразделением Государственной фискальной службы, которое занимается борьбой с налоговыми правонарушениями и являлось органом досудебного расследования по делам об уклонении от налогообложения и нарушениях в бюджетной сфере.
В 2020 году власти Украины анонсировали ликвидацию ГФС.