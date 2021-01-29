Рада окончательно "похоронила" налоговую милицию: зачем это сделали

Парламент сегодня "похоронил" налоговую милицию / УНИАН

Верховная Рада в пятницу, 29 января, приняла проект закона, которым в Украине ликвидируется налоговая милиция.

Документ поддержали 259 нардепов, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал RadaTVchannel в YouTube.

Документом поменяли дату вступления в силу отдельных положений Налогового кодекса, говорится в Telegram-канале Klymenko Time.

Таким образом дату ликвидации налоговой милиции согласовали с началом деятельности Бюро экономической безопасности.

Парламент сегодня "похоронил" налоговую милицию / Скриншот

Напомним, 28 января Рада приняла законопроект, предусматривающий создание Бюро экономической безопасности – силового органа, который заменит налоговую милицию.

Новый орган будет заниматься предотвращением, выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов Украины.

Что нужно знать о налоговой милиции Украины

Налоговая милиция в Украине была основана в 1996 году, сначала входила в систему налоговых органов, потом – в систему органов доходов и сборов, а позже стала частью Государственной фискальной службы, пишет Википедия.

В последнее время налоговая милиция была подразделением Государственной фискальной службы, которое занимается борьбой с налоговыми правонарушениями и являлось органом досудебного расследования по делам об уклонении от налогообложения и нарушениях в бюджетной сфере.

В 2020 году власти Украины анонсировали ликвидацию ГФС.