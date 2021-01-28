В Украине создали новый силовой орган: чем займется Бюро экономической безопасности

В Украине создали Бюро экономической безопасности / УНИАН

В четверг, 28 января, Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий создание Бюро экономической безопасности (БЭБ).

За законопроект №3087-д во втором чтении и в целом проголосовали 242 нардепа в ходе заседания, транслировавшегося на сайте парламента.

Что такое Бюро экономической безопасности

БЭБ является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.

Отметим, что фактически БЭБ создается на смену налоговой милиции.

При этом народные избранники решили разделить сервисную и правоохранительную функции налоговой службы.

Главные функции Бюро экономической безопасности

БЭБ будет осуществлять мероприятия по предотвращению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства.

Согласно пояснительной записке, расследование нарушений, которые отнесены к компетенции БЭБ, смогут осуществлять исключительно детективы Бюро.

"Запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовных правонарушений другому органу досудебного расследования. Другие правоохранительные органы в случае получения информации о возможном совершении преступления, отнесенного к подследственности БЭБ, обязаны будут внести сведения об уголовном правонарушении в Единый государственный реестр досудебных расследований, и в течение трех рабочих дней прокурор обязан передать все материалы уголовного производства в БЭБ для дальнейшего осуществления досудебного расследования", - говорится в документе.

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Отмечается, что в составе центрального управления БЭБ будет действовать подразделение внутреннего контроля в целях предупреждения, выявления и соответствующего реагирования на проявления коррупции, а также в целях контроля за соблюдением профессиональных и этических стандартов работников БЭБ.

Кроме того, предусмотрена ликвидация налоговой милиции, а также подразделений контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины.

Руководство и численность сотрудников БЭБ

Директор БЭБ, отобранный на открытом конкурсе, будет назначаться Кабинетом министров по представлению премьера.

Законом предусмотрено, что максимальное количество работников ведомства - не более 4 тысяч человек.

Создание БЭБ: "за" и "против"

В Европейской Бизнес Ассоциации считают, что создание этого органа в предложенном формате может усилить недоверие бизнеса и инвесторов в правоохранительные органы.

Среди прочего, в Ассоциации указывают на чрезмерно раздутый штат детективов БЭБ и несовершенный механизм конкурсного отбора руководителя Бюро. Тогда как основная претензия и опасение у бизнеса в том, что налоговая милиция просто "сменит вывеску" и станет Бюро экономической безопасности, но не обновится по сути.

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Кроме того, есть риск, что сложности возникнут и при передаче дел от налоговой милиции в новый орган. Ведь законом предусмотрено полгода для набора штата и начала функционирования БЭБ.

В свою очередь глава профильного финансового комитета Рады Даниил Гетманцев (Слуга народа) положительно охарактеризовал создание БЭБ.

Он отбрасывает опасения, что возникнет временной вакуум и случится "провисание" дел из-за создания нового органа и ликвидации старого (налоговой милиции), пишет РБК-Украина.

Напомним, 3 сентября 2020 года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, которым создается Бюро экономической безопасности.