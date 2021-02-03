Разумков поведал о своих разногласиях с Зеленским

Разумков поведал о разногласиях с Зеленским / УНИАН

Спикер парламента Дмитрий Разумков поведал о том, что есть ряд вопросов, по которым он ведет дискуссию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На вопрос журналистов, поддерживает ли он абсолютно политику главы государства, Разумков ответил:

"По многим вопросам так. Есть вопросы, по которым мы дискутируем. Я уверен, что именно в дискуссии рождается истина".

На уточняющий вопрос, стало ли в последнее время таких дискуссий больше, председатель парламента сказал, что "по-разному, и я думаю, что это нормальный рабочий процесс".