"Сложная и трудная работа": Данилов оценил вероятность возврата ядерного оружия

В мире есть государства, которые напрямую не владеют ядерным оружием, однако им его предоставляют страны НАТО, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Украина, скорее всего, не сможет вернуть ядерное оружие, которого она отдала - Данилов / Коллаж: Гдавред, фото: СНБО, Википедия

Украине вряд ли удастся вернуть статус ядерного государства, поскольку речь идет о реализации очень сложного политического и технического вопроса. В мире есть страны, которые сами не владеют атомным оружием, однако им его предоставляют государства НАТО. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он ответил на вопрос о том, могут ли гарантии безопасности предусматривать возвращение Украине ядерного оружия. По словам чиновника, возврат Киеву ядерного арсенала вряд ли возможен.

"И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны, – это сложная вещь", - считает секретарь СНБО.

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Также он добавил, что существуют государства, которые напрямую не располагают ядерным оружием, но им его передает НАТО. Что касается Украины, прогнозов относительно подобного развития событий пока предвидеть нельзя.

"Это сложная, ответственная и трудная работа", - подчеркнул Алексей Данилов.

Ядерное оружие Украины

Украина после распада СССР обладала ориентировочно третьей частью советского ядерного арсенала.

На территории государства оставалось ориентировочно 130 межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н, 46 МБР РТ-23 Молодец с десятью боеголовками каждая, 38 тяжелых бомбардировщиков, а также около 1700 боеголовок.

В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия взамен на гарантии безопасности – был подписан Будапештский меморандум. Страна-оккупант Россия нарушила свои обязательства в рамках документа, когда в 2014 году оккупировала Крым и Донбасс.

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