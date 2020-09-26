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"Слуга народа" сделал громкое заявление о выходе из партии

26 сентября 2020, 23:59

Галушко заявил, что в такой партии ни он, ни его команда, дальше участвовать не будут, поэтому он официально заявляет о выходе из партии Слуга народа.

Глушко заявил о намерении выйти из Слуги народа

Нардеп Николай Глушко заявил о выходе из списков Слуги народа из-за того, что на местных выборах уже были проданы все места.

Заявление нардеп сделал в видеообращении к президенту Владимиру Зеленскому в Facebook .

"Сейчас, на местных выборах, все места в списках политической партии Слуга народа были проданы, и призыв идти на выборы бороться с коррупционерами и старыми элитами на местах, к сожалению, просто слова", – заявил Галушко.

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По его словам, достаточно открыть список партии по его избирательному округу, чтобы убедиться в этом. Нардеп был избран по мажоритарному округу №97 – Березань, Бровары, часть Барышевского и Броварского районов.

Галушко заявил, что в такой партии ни он, ни его команда, дальше участвовать не будут, поэтому он официально заявляет о выходе из партии Слуга народа.

Ранее лидер известной украинской группы ТИК Виктор Бронюк объявил о намерении баллотироваться в депутаты Винницкого горсовета.

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