Группа ТИК представила лирический клип с балериной

Балерина Кристина Шипор стала музой для клипа группы ТИК / Фото: скриншот из видео

Известная украинская группа ТИК сняла клип на свой новый трек "Злива". Главой героиней ролика стала прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Кристина Шипор.

Режиссер видео Елена Винярская, согласно замыслу, продемонстрировала подготовку балерины к выступлению, а также фрагменты танцев Шипор и других артистов балета. Ролик появился на официальном YouTube-канале группы ТИК.

"Злива" берет начало в атмосфере моих стихов из книги под названием "Без звука". Когда мы записывали эту песню в студии, начался настоящий ливень. Мы выскочили на улицу с микрофоном. Так что в финальной версии звучит реальный ливень", - сказал фронтмен коллектива Виктор Бронюк.

По словам исполнительницы главной роли, композиция группы ТИК пришлась ей по душе, стала источником вдохновения, поэтому участие в клипе коллектива считает вполне органичным.

"Когда я услышала композицию "Злива" от ТИК, поняла: это именно та музыка, которая точно передает эмоции неоднозначного выбора… тем не менее, одному Богу известно, что ждет нас завтра. Поэтому нужно наслаждаться каждым днем. И в погоне за карьерой не лишать себя человеческих чувств", - рассказала Кристина Шипор.

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