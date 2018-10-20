"Зашивает душу": Монатик презентовал новый зажигательный трек

Монатик записал новый трек / Фото: tv.ua

Известный украинский певец Монатик представил новый хит "Зашивает душу", а также опубликовал lyric-видео к ритмичной песне.

Композиция войдет в третий студийный альбом исполнителя. Видео обнародовано в YouTube.

"Композиция "Зашивает душу" провоцирует на добрые воспоминания или, что еще лучше, на их создание! Проверили на себе: работает! Качай и качай. Пусть душа будет целой и невредимой, а крыша на месте. Сделано с любовью и ритмом", - анонсировал певец свой трек.

В lyric-видео опубликованы некоторые кадры из клипа Монатика на премьеру, который он намерен презентовать в ближайшее время. Режиссером нового видео певца, отснятого в Венеции, стала Таня Муиньо, которая неоднократно сотрудничала с артистом, в частности, работала над клипами к песням "Vitamin D" и "То, от чего без ума".

Напомним, ранее Монатик и участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выпустили совместную песню "Глубоко...", идея которой зародилась во время съемок проекта Танцы со звездами.