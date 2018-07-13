Дорофеева и Monatik презентовали песню "Глубоко"

Известные украинские артисты Monatik и участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выпустили совместную песню "Глубоко..."

Как известно, что идея записать совместный трек родилась у исполнителей еще на съемках проекта "Танцы со звездами". Монатик был там одним из членов жюри, а Надя – одной из участниц.

Артисты обещают вскоре побаловать поклонников еще и клипом на песню "Глубоко...". Его съемки проходили в Ницце.

Впрочем, мнение фанатов о новой песне разделилось. Подавляющее большинство – просто в восторге, однако есть и такие, кому работа не понравилась.

"Блииин, это бомба и космос. Мурашки прям съедают! Это кайф для ушей", – пишет o.moroz. А cmyroslava отмечает: "Ваууу,это шедевр Надюша!!! Ты и Монатик невероятные!!!То, что вы творите, делаете, это необъяснимое словам!!!!Надюша, ты как будто ангел, зарядитель атмосферы!!!Люблю твое творчество"

"Безумный трек. Трогает до глубины души трогает", – заявил пользователь vl_sl_klimenchuk. А _schneedame_ написала: "Прекрасная песня, со смыслом, а не просто слова подряд. Ваши голоса в ней прекрасно сочетаются, вы молодцы!!!"

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В то же время некоторые предъявляют претензии к треку:

"У монатика все на один мотив", – написала lolabola19. На что получила ответ от daria_linskaya: "Зато его собственный".