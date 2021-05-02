СМИ узнали о "тайной" поездке Зеленского на отдых

Владимир Зеленский отдыхал в Верховине, узнали журналисты / УНИАН

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой накануне Воскресения Христова (Пасхи) – в субботу, 1 мая, "тайно" приехал на отдых в Верховину Ивано-Франковской области.

Глава государства и его супруга посетили культурные места и "засветились" на нескольких фотографиях, сообщает verkhovyna.life.

По сведениям издания, Зеленские побывали в музее Гуцульской магии. Владелец музея подарил президенту трембиту – это музыкальный инструмент, который является символом гуцулов.

Украинский лидер с женой также посетил дом-музей фильма Тени забытых предков. В этом доме жил и занимался творчеством режиссер картины Сергей Параджанов.

Также опубликованы фото, на которых Зеленский в Верховине запечатлен с разными людьми.

Владимир Зеленский посетил Верховину, узнали журналисты / verkhovyna.life

Владимир Зеленский побывал в Верховине, выяснили журналисты / verkhovyna.life

Владимир Зеленский был в Верховине, узнали журналисты / verkhovyna.life

Примечательно, что глава государства не соблюдал карантинные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, – не был в маске и не соблюдал дистанцию в полтора метра.

На официальных страницах президента в Instagram и Facebook крайние посты были размещены утром 2 мая. В соцсетях Зеленский поздравил украинцев с Пасхой.