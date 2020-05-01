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В МИД назвали жесткие условия выезда заробитчан за границу

1 мая 2020, 20:27

По словам министра Вадима Пристайко, после смягчения карантина граждане смогут выехать из Украины при определенных условиях.

Пристайко
Пристайко пообещал выпускать заробитчан за границу / УНИАН

Карантин в Украине - в то время, как в Кабмине назвали условия выезда украинцев за пределы страны, в МИД заявили, что частью процесса смягчения карантинных ограничений станет восстановление работы граждан за границей.

По информации пресс-службы МИД, сейчас задача правительства - сделать процесс восстановления трудоустройства украинцев за границей организованным.

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"По возможности, мы ожидаем централизованное обращение правительств тех стран, которые заинтересованы в наших специалистах. Мы ожидаем также гарантированного официального трудоустройства не менее трех месяцев. Рассчитываем, что отвез и приезд этих групп будет скоординирован. Возможно, чартерные рейсы. Обсервация, тестирование и другие меры будут обеспечены как в стране куда приезжают наши рабочие, так и при возвращении их в Украину. Также мы ожидаем пакет соцстрахования. В первую очередь, медицинского для наших работников, достойный уровень содержания и зарплаты", - пояснил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

При этом вице-премьер отметил, что правительство рассчитывает на помощь украинцев, вернувшихся из-за границы, в развитии Украины. Однако искусственных преград для украинских заробитчан в правительстве делать не будут.

Заробитчане в мире

Как писал ранее Главред, граждане Украины с 29 апреля абсолютно легально могут получить рабочую визу в Польшу и отправиться на заработки в эту страну.

Также напомним, Украина во время пандемии COVID-19 не будет отправлять своих граждан работать за границу, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Украина уже получила соответствующие обращения от международных партнеров, однако правительство Украины руководствуется соображениями безопасности и здоровья граждан.

заробитчане Вадим Пристайко МИД Украины
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