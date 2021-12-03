США не отступит от России: в Белом доме заявили, что вопрос об Украине обсудят прежде всего

У Байдена подтвердили наращивание российского войска на границе с Украиной.
Между Соединенными Штатами Америки и Россией проходит обсуждение возможностей проведения переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным.
Однако, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, прежде всего во время переговоров стороны поднимут вопрос об Украине.
"Мы обсуждаем такую возможность и объявим о ней, когда все будет решено окончательно. Это будет возможность для того, чтобы обсудить наши серьезные озабоченности относительно воинственной риторики и наращивания вооруженных сил на границе с Украиной", - заявила Псаки на брифинге.
Также пресс-аташе добавила, что Белый дом рассматривает вопрос о введении санкций против России и даже консультируется по этому поводу с Конгрессом США и европейскими союзниками.
"Конечно, введение экономических санкций - это один из вариантов. Но мы собираемся делать это путем консультаций с Конгрессом и европейскими партнерами", - сказала Джен.
Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на фоне российской агрессии против Украины заявил о подготовке комплекса инициатив против политики и деятельности РФ. Речь идет о вторжении российских войск в Украину.
Также ранее глава разведывательной службы МИД Великобритании (MI6) Ричард Мур сделал скандальное заявление. По его словам, Россия является острой угрозой, а президент страны-агрессора Владимир Путин не признает право Украины быть независимым государством.
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