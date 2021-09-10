"Стали "наркоманами" за рулем": Арахамия заподозрил Авакова в резонансных делах против "слуг народа"

Арахамия заявил, что до отставки Авакова, за период громких дел против депутатов от правящей фракции, его автомобиль останавливали 16 раз.
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что резонансные уголовные дела против депутатов СН могут быть связаны с вопросами отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. По его словам, в период, когда задерживали нардепов от правящей фракции за рулем, глава МВД наверняка пытался избежать своего ухода с поста.
Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24, фрагмент которого со своим комментарием приводит нардеп от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
"Вчера в эфире программы "Народ против" с Наташей Влащенко Давид Арахамия чуть ли не прямым текстом заявил, что Аваков и полиция сфабриковали ряд дел против депутатов от "Слуги народа", которых задерживали в состоянии наркотического опьянения, и в слишком пристальном внимании лично к нему со стороны полиции", - написал парламентарий и прикрепил цитату диалога Арахамии с ведущей программы Натальей Влащенко.
В частности, Арахамия сказал, что в то время Аваков наверняка стремился к тому, чтобы не состоялось голосование за его отставку. И тогда произошли скандалы с депутатами от Слуги народа. Парламентарий не уверен, что это точно так и есть, однако считает странным подобное совпадение.Читайте такжеАваков осенью может вернуться в Кабмин - Арахамия
Арахамия: "Смотрите, когда есть депутат от власти и есть бывший министр МВД, который хотел, чтобы не голосовали за его снятие, то за одну неделю целых четыре "слуги народа" почему-то наркоманами стали за рулем".
Влащенко: "Це ви пана Авакова маєте на увазі? Думаєте він давав такі завдання?"
Арахамия: "Я не знаю. Просто странное совпадение получилось, что за одну неделю все стали наркоманами резко. Я лично езжу за рулем, меня за эту неделю останавливали 16 раз. После этого ни разу".
Скандалы с нардепами от Слуги народа
В июле патрульные полицейские Киева остановили автомобиль, за рулем которого находился народный депутат от Слуги народа Евгений Брагар. Правоохранители заподозрили парламентария в вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Экспертиза не подтвердила наличие психотропных веществ в организме депутата.
На Бориспольской трассе в Киеве 23 августа случилось дорожно-транспортное происшествие, в случившемся обвиняют депутата от СН Александра Трухина. В результате ДТП пострадали люди, в числе которых глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи.
Отставка Арсена Авакова с поста главы МВД
- 13 июля в украинских СМИ появилась информация о том, что Верховная Рада 15 июля рассмотрит отставку Арсена Авакова с поста министра внутренних дел, а сам глава МВД уже написал заявление. Позже сведения получили официальное подтверждение.
- Верховная Рада 15 июля проголосовала за отставку Авакова с поста главы МВД. Инициативу поддержал 291 парламентарий. Министр возглавлял силовое ведомство более 7 лет.
- 16 июля Рада назначила главу комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского новым министром внутренних дел. Решение поддержал 271 депутат.