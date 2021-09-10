"Стали "наркоманами" за рулем": Арахамия заподозрил Авакова в резонансных делах против "слуг народа"

Арахамия считает "странным совпадением" уголовные дела против нардепов от Слуги народа в период, связанный с отставкой Авакова / УНИАН

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что резонансные уголовные дела против депутатов СН могут быть связаны с вопросами отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. По его словам, в период, когда задерживали нардепов от правящей фракции за рулем, глава МВД наверняка пытался избежать своего ухода с поста.

Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24, фрагмент которого со своим комментарием приводит нардеп от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Вчера в эфире программы "Народ против" с Наташей Влащенко Давид Арахамия чуть ли не прямым текстом заявил, что Аваков и полиция сфабриковали ряд дел против депутатов от "Слуги народа", которых задерживали в состоянии наркотического опьянения, и в слишком пристальном внимании лично к нему со стороны полиции", - написал парламентарий и прикрепил цитату диалога Арахамии с ведущей программы Натальей Влащенко.

В частности, Арахамия сказал, что в то время Аваков наверняка стремился к тому, чтобы не состоялось голосование за его отставку. И тогда произошли скандалы с депутатами от Слуги народа. Парламентарий не уверен, что это точно так и есть, однако считает странным подобное совпадение.Читайте такжеАваков осенью может вернуться в Кабмин - Арахамия

Арахамия: "Смотрите, когда есть депутат от власти и есть бывший министр МВД, который хотел, чтобы не голосовали за его снятие, то за одну неделю целых четыре "слуги народа" почему-то наркоманами стали за рулем".

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Влащенко: "Це ви пана Авакова маєте на увазі? Думаєте він давав такі завдання?"

Арахамия: "Я не знаю. Просто странное совпадение получилось, что за одну неделю все стали наркоманами резко. Я лично езжу за рулем, меня за эту неделю останавливали 16 раз. После этого ни разу".

Скандалы с нардепами от Слуги народа

В июле патрульные полицейские Киева остановили автомобиль, за рулем которого находился народный депутат от Слуги народа Евгений Брагар. Правоохранители заподозрили парламентария в вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Экспертиза не подтвердила наличие психотропных веществ в организме депутата.

На Бориспольской трассе в Киеве 23 августа случилось дорожно-транспортное происшествие, в случившемся обвиняют депутата от СН Александра Трухина. В результате ДТП пострадали люди, в числе которых глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи.

Отставка Арсена Авакова с поста главы МВД