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Тема Крыма – в мировой повестке дня: Украина приняла документ по возвращению полуострова

29 сентября 2021, 15:26
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Документ по Крыму станет комплексной картой по возврату украинского полуострова, сказал Денис Шмыгаль.

Украина,Крым,флаг
Украина продолжает работу над возвращением Крыма / УНИАН

Кабмин утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированных Крыма и Севастополя. Документ должен стать комплексным планом по возвращению захваченных Россией украинских территорий. Продолжается работа над тем, чтобы тема Крыма постоянно обсуждалась на мировом уровне. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В своем Telegram-канале глава правительства написал, что Украина рассматривает данную стратегию в качестве комплексной дорожной карты по деоккупации автономной республики Крым. Государство работает над вопросами возвращения полуострова и подключает к работе лучших специалистов со всего мира.

"Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма. Как было отмечено, "Крымская платформа" - это не разовое мероприятие. Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира", - отметил премьер.Читайте такжеБорьба за возвращение Крыма и Донбасса: Кулеба объявил о жестких переговорах Зеленского с Путиным

Также он добавил, что Киев сотрудничает с международным сообществом для того, чтобы тема Крыма была постоянно в повестке дня мировой политики.

"Мы также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

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К слову, в документе содержится 158 пунктов. Завершающим этапом станет проведение выборов на полуострове после деоккупации территории.

Стратегия по деоккупации Крыма

Совет национальной безопасности и обороны Украины 11 марта утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма и Севастополя. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что это первый документ со времен оккупации Россией полуострова, который укажет Киеву путь для возвращения автономной республики.

24 марта президент Украины Владимир Зеленский запустил решение СНБО о принятии Стратегии по освобождению Крыма. В документе было указано, что главным инструментом государственной внешней политики по возвращению полуострова является Крымская платформа.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что существует три главных направления для решения проблемы Крыма: работа по Стратегии, объединение усилий в рамках Крымской платформы, восстановление полного суверенитета Киева над автономной республикой.

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новости Украины новости Крыма Денис Шмыгаль
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