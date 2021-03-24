Президент дал зеленый свет стратегии для освобождения Крыма

Глава государства выдал важный указ насчет полуострова.
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которым была принята стратегия для деоккупации и реинтеграции захваченного Российской Федерацией Крыма.
Глава государства ввел документ в действие своим указом, говорится на сайте Офиса президента.
В ОП отметили, что план реализации стратегии должен разработать Кабмин.
Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма – что прописано в документе:
- Ключевой внешнеполитический инструмент для объединения международных усилий для освобождения полуострова – Крымская платформа;
- Определен комплекс мер дипломатического, гуманитарного, экономического, информационного и военного характера.
"Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения... территории..., основываясь, в частности, на положениях Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также на результатах деятельности Крымской платформы", – отмечается в стратегии.
Напомним, СНБО 11 марта одобрил стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.
Что такое Крымская платформа, и когда пройдет первый саммит
- Крымская платформа – это название переговорной площадки для деоккупации полуострова.
- В Офисе президента сообщили, что первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа текущего года. В ОП поделились, что на мероприятии будут присутствовать иностранные лидеры.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
США и европейские страны наказали РФ санкциями за захват полуострова. Ограничительные меры коснулись не только отдельных личностей – были наказаны компании и целые секторы российской экономики.