Президент дал зеленый свет стратегии для освобождения Крыма

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которым была принята стратегия для деоккупации и реинтеграции захваченного Российской Федерацией Крыма.

Глава государства ввел документ в действие своим указом, говорится на сайте Офиса президента.

В ОП отметили, что план реализации стратегии должен разработать Кабмин.

"Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения... территории..., основываясь, в частности, на положениях Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также на результатах деятельности Крымской платформы", – отмечается в стратегии.

Напомним, СНБО 11 марта одобрил стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

США и европейские страны наказали РФ санкциями за захват полуострова. Ограничительные меры коснулись не только отдельных личностей – были наказаны компании и целые секторы российской экономики.