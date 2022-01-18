У Европарламента новый президент: пост впервые за 20 лет достался женщине

Новая глава Европейского парламента специализируется на праве.
Європейский парламент выбрал нового президента. После недавней смерти его главы Давида Сассоли, пост достался Роберте Мецоле. Ранее она была вице-спикером Европарламента.
Как говорится в официальном аккаунте пресс-службы ЕП в Twitter, представительница Мальты - Мецола, представляющая Европейськую народную партию, набрала 458 голосов, опередив свою конкурентку из Швеции Алис Кунке (партия Зеленые) на 357 голосов. Также отмечается, что для победы было достаточно 309 голосов.
Что известно о новом президенте Европарламента
Роберта Мецола родилась в 1979 году. Замужем, воспитывает троих детей.
Она окончила Мальтийский университет и Колледж Европы в Брюгге по направлению "Право".
С 2004 по 2012 год Роберта Мецола работала в представительстве Мальты при ЕС в должности атташе по правовому и судебному сотрудничеству.
Кто был до Мецолы
Предыдущий президент Европейского парламента, итальянский политик Давид Сассоли умер 11 января. Ему было 65 лет. Известно, что политик скончался из-за серьезных осложнений из-за нарушения функции иммунной системы.
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