У Кравчука назвали ход Москвы по "ЛДНР", от которого выиграет Украина

"ДНР" и "ЛНР" закрывают между собой границы и вводят пошлины, рассказал Сергей Гармаш.
Если Россия пойдет на объединение "ДНР" и "ЛНР" в так называемую одну "республику", то Украина наверняка выиграет от такого решения. Причиной тому является конкуренция между отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Такой шаг привел бы к дестабилизации ситуации на оккупированных территориях, заявил в эфире телеканала Obozrevatel представитель делегации Киева в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш.
"Я бы приветствовал такое объединение, потому что это значительно продвинуло бы Украину к освобождению этой территории", - сказал украинский переговорщик.
По его словам, между жителями Донецкой и Луганской областей давно существует конкуренция. Даже "республики" перекрывают между собой границы и запускают пошлины на "таможнях".
"Во-первых, исторически луганчане и дончане не очень друг друга любят, соперничают. Во-вторых, не зря ведь эти так называемые республики закрывают границы между собой и вводят пошлины. Они делят куски экономики – уже разрушенной, но находящейся на последнем издыхании. Они делят деньги", - объяснил Гармаш.Читайте такжеКравчук объяснил причину провала планов Зеленского по Донбассу
Также он добавил, что такой шаг мог бы привести к проблемам в управляемости данными территориями и сыграл бы в пользу Киева. При этом журналист не уверен в реализации подобных планов.
"Это было бы ошибкой Москвы. Я думаю, вполне возможно, что в Москве определенные структуры лоббируют такую идею. Но я не очень уверен, что там все настолько оглупели, чтобы ее реализовать", - подчеркнул Сергей Гармаш.
Переговоры по Донбассу
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия устроила блокаду переговоров в рамках Минского процесса еще с середины июля. Для изменения ситуации нужно собраться лидерам стран Нормандского формата, при участии США и Великобритании, и пересмотреть условия реализации Минских соглашений.
- Кроме того, Резников рассказал, что Украина изучает возможность подключения Вашингтона к переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. Такой шаг усилит позицию Киева.
- 28 февраля представитель ОРДО в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш сказал, что войну России и Украины в Донецкой и Луганской областях можно завершить в течение 10 лет.