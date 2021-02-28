У Кравчука назвали ход Москвы по "ЛДНР", от которого выиграет Украина

Объединение "ДНР" и "ЛНР" могло бы привести к дестабилизации ситуации в ОРДЛО - Гармаш / УНИАН

Если Россия пойдет на объединение "ДНР" и "ЛНР" в так называемую одну "республику", то Украина наверняка выиграет от такого решения. Причиной тому является конкуренция между отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Такой шаг привел бы к дестабилизации ситуации на оккупированных территориях, заявил в эфире телеканала Obozrevatel представитель делегации Киева в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш.

"Я бы приветствовал такое объединение, потому что это значительно продвинуло бы Украину к освобождению этой территории", - сказал украинский переговорщик.

По его словам, между жителями Донецкой и Луганской областей давно существует конкуренция. Даже "республики" перекрывают между собой границы и запускают пошлины на "таможнях".

"Во-первых, исторически луганчане и дончане не очень друг друга любят, соперничают. Во-вторых, не зря ведь эти так называемые республики закрывают границы между собой и вводят пошлины. Они делят куски экономики – уже разрушенной, но находящейся на последнем издыхании. Они делят деньги", - объяснил Гармаш.Читайте такжеКравчук объяснил причину провала планов Зеленского по Донбассу

Также он добавил, что такой шаг мог бы привести к проблемам в управляемости данными территориями и сыграл бы в пользу Киева. При этом журналист не уверен в реализации подобных планов.

"Это было бы ошибкой Москвы. Я думаю, вполне возможно, что в Москве определенные структуры лоббируют такую идею. Но я не очень уверен, что там все настолько оглупели, чтобы ее реализовать", - подчеркнул Сергей Гармаш.

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