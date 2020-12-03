У Кравчука объяснили, почему Россия срывает переговоры по Донбассу

Украина готова на реализацию "формулы Штайнмайера" и выполняет взятые на себя обязательства, утверждает Сергей Гармаш.
Россия блокирует процесс урегулирования конфликта на Донбассе, так как Москва не заинтересована в проведении нового раунда переговоров в рамках Нормандского формата. Украина выполняет взятые на себя обязательства и рассчитывает на результат при условии поддержки Запада.
Об этом рассказал представитель отдельных районов Донецкой области от Украины в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш в эфире телеканала Украина 24, комментируя результаты переговорного процесса.
По его словам, Киев стремится к реализации договоренностей, которых стороны достигли по итогам переговоров в Нормандском формате 9 декабря 2019 года. Уже сейчас украинская сторона выполнила свои обязательства и ждет аналогичных действий от России.
"Мы готовы развести силы и средства на четырех участках, мы готовы провести разминирование на 19 участках, мы открыли два новых КПВВ, готовы даже обсуждать и имплементировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство. Мы открыли два новых КПВВ, а та сторона их не открывает", - объяснил ситуацию Гармаш, уточнив, что Киев настаивал на обмене пленными до конца года, однако российская сторона заблокировала процесс.Читайте такжеАрестович объяснил, почему Путину нужно встретиться с Зеленским в нормандском формате
Также он добавил, что Россия не заинтересована в продвижении переговорного процесса. В таком случае появятся основания для проведения нового саммита в Нормандском формате и реализации договоренностей, которые могут быть не выгодны Москве.
"Сейчас внешнеполитическая конъюнктура в нашу пользу, в нашу пользу и ситуация на оккупированных территориях. Лояльность населения к тому режиму низкая, все больше людей хотят возврата статуса-кво на уровень 2014 года. Готовности России я сейчас не вижу", - подчеркнул Гармаш.
Переговоры по Донбассу
- Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Россия блокирует переговорный процесс, так как президент РФ Владимир Путин и Москва не хотят договариваться о мире. Главной целью россиян является возвращение Украины в сферу влияния РФ.
- В Кремле не поддерживают план действий Киева по Донбассу и утверждают, что в предложенном украинской стороне варианте вопросы очередности проведения выборов и передачи границы Украине в ОРДЛО не соответствуют поэтапной реализации Минских соглашений.
- Украина предлагает России вывести войска с ОРДЛО и провести выборы в регионе уже в марте 2021 года.