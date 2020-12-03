У Кравчука объяснили, почему Россия срывает переговоры по Донбассу

В делегации Киева в ТКГ по Донбассу считают, что России сейчас не выгодно принимать участие во встрече в Нормандском формате / УНИАН

Россия блокирует процесс урегулирования конфликта на Донбассе, так как Москва не заинтересована в проведении нового раунда переговоров в рамках Нормандского формата. Украина выполняет взятые на себя обязательства и рассчитывает на результат при условии поддержки Запада.

Об этом рассказал представитель отдельных районов Донецкой области от Украины в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш в эфире телеканала Украина 24, комментируя результаты переговорного процесса.

По его словам, Киев стремится к реализации договоренностей, которых стороны достигли по итогам переговоров в Нормандском формате 9 декабря 2019 года. Уже сейчас украинская сторона выполнила свои обязательства и ждет аналогичных действий от России.

"Мы готовы развести силы и средства на четырех участках, мы готовы провести разминирование на 19 участках, мы открыли два новых КПВВ, готовы даже обсуждать и имплементировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство. Мы открыли два новых КПВВ, а та сторона их не открывает", - объяснил ситуацию Гармаш, уточнив, что Киев настаивал на обмене пленными до конца года, однако российская сторона заблокировала процесс.Читайте такжеАрестович объяснил, почему Путину нужно встретиться с Зеленским в нормандском формате

Также он добавил, что Россия не заинтересована в продвижении переговорного процесса. В таком случае появятся основания для проведения нового саммита в Нормандском формате и реализации договоренностей, которые могут быть не выгодны Москве.

"Сейчас внешнеполитическая конъюнктура в нашу пользу, в нашу пользу и ситуация на оккупированных территориях. Лояльность населения к тому режиму низкая, все больше людей хотят возврата статуса-кво на уровень 2014 года. Готовности России я сейчас не вижу", - подчеркнул Гармаш.

Переговоры по Донбассу