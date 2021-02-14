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У Кравчука сделали заявление в ответ на слова Ермака о провале Минских соглашений

14 февраля 2021, 04:30
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Запад поддерживает Киев по вопросам выполнения Минских соглашений, отметил Сергей Гармаш.

Россия, Украина
Для Запада Минские соглашения являются базой урегулирования конфликта на Донбассе - украинский переговорщик / УНИАН

Глава ОП Андрей Ермак поставил под сомнение не договоренности в рамках Минских соглашений, а принцип их реализации. Однако это очень серьезное заявление, и оно наверняка должно быть согласовано с Западом. На международном уровне "Минск" считают базовым соглашением по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе, заявил в эфире телеканала Украина 24 представитель делегации Киева в ТКГ Сергей Гармаш.

"Это очень серьезное заявление, и если он его делает, я надеюсь, что он уверен в этом. Наверное, это было согласовано и есть определенные договоренности с нашими западными партнерами. Выполнение Минских соглашений остается основополагающим в разрешении конфликта, по крайней мере, на взгляд наших западных партнеров", - сказал Гармаш.Читайте такжеЭксперт раскрыл причину нового поражения России от Украины в ситуации с Донбассом

Также он добавил, что Россия, в свою очередь, демонстрирует неготовность выполнять Минские соглашения. Однако в условиях консолидированной позиции Запада Москва должна будет продемонстрировать свою реакцию на договоренности по Донбассу.

Украинские переговорщик акцентировал внимание на том, что есть и положительные моменты в ситуации с урегулированием конфликта. В частности, это заявление постпреда России в ООН Василия Небензи о том, что Франция и Германия выступают против прямых переговоров Украины с боевиками "ЛДНР", на чем настаивает Москва в ТКГ, и признания им того факта, что существует дискуссия по поводу сторон конфликта. Все это показывает, что Запад поддерживает Киев по вопросам выполнения Минских соглашений.

"Опять же Небензя сказал о том, что есть дискуссия о сторонах конфликта, это тоже хорошо, если Россия это признает, потому что на ТКГ мы слышим одно, что Россия посредник, а не сторона конфликта. Есть позитивные сигналы, факт консолидации международного сообщества вокруг позиции Украины, с такой поддержкой мы можем говорить о выполнении принципов Минских соглашений", - подчеркнул Сергей Гармаш.Читайте такжеКравчук раскрыл планы России по присоединению Донбасса

Переговоры по Донбассу

  • По инициативе России накануне 6-летия Минских соглашений 11 февраля состоялось заседание Совбеза ООН, в рамках которого представитель РФ пытался обвинить Украину в невыполнении договоренностей по Донбассу. Страны Запада напомнили Москве, что именно РФ отказывается от своих обязательств по урегулированию российско-украинского конфликта.
  • В ходе одного из своих заявлений постпред России в ООН Небензя и вовсе сказал, что Украина оккупировала собственное государство и ведет боевые действия на территории своей страны.
  • Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что Россия саботирует все договоренности по Донбассу и показывает отсутствие намерений к урегулированию вооруженную конфронтацию.
  • 13 февраля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у него складывается впечатление, согласно которому Минские соглашения нельзя выполнить в существующей на данный момент редакции, о чем неоднократно заявлял и президент Владимир Зеленский.

новости России ТКГ новости Украины новости Донбасса
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