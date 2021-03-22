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У СБУ и налоговой милиции заберут полномочия по экономпреступлениям

22 марта 2021, 15:03
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Бюро экономической безопасности станет единственным органом власти, осуществляющим бороть с экономпреступлениями.

зеленский
Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 марта, подписал принятый Радой закон о создании Бюро экономической безопасности. Ключевой функцией нового органа власти станет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет проверять получателей денежных средств и финансовые операции с целью определения возможных нарушений в экономической деятельности частных или государственных бизнес-структур. Фактически к БЭБ перейдут полномочия СБУ и налоговой милиции по борьбе с экономическими преступлениями, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

В частности, запуск Бюро экономических расследований должен создать условия для защиты экономических процессов от давления силовиков. Орган власти должен выполнять аналитическую работу и выявлять нарушения в финансовых операциях.

Также отмечается, что БЭБ превратится в единственный орган государственной власти, который будет заниматься экономическими преступлениями. У СБУ и налоговой милиции заберут соответствующие полномочия и передадут Бюро. Деятельность БЭБ будет курироваться Кабинетом министров.

Полномочия Бюро экономической безопасности

  • выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;
  • оценки рисков и угроз экономической безопасности государства, наработки способов их минимизации и устранения;
  • предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовых актов по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;
  • обеспечение экономической безопасности государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;
  • сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющие на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем;
  • планирование мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушением, отнесенным законом к его подследственности;
  • выявление и расследование правонарушений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;
  • составление аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.

Кто будет руководить Бюро

Директора Бюро экономических преступлений будет назначать Кабмин по представлению главы правительства. Срок полномочий руководителя БЭБ – 5 лет. Он не сможет занимать свой пост более двух сроков подряд. Назначение планируется осуществлять на базе конкурса. В комиссию войдут по три человека от СНБО, Верховной рады и правительства.

В центральном и региональных аппаратах БЭБ будут работать до 4 тысяч человек. У детективов информационно-аналитического подразделения не будет силовых функций.

Подчеркивается, что на финансирование Бюро заложено 587 миллионов гривен из госбюджета. Контролировать деятельность БЭБ будет Совет общественного контроля, который намерены создать при ведомстве.

Закон о создании Бюро экономической безопасности

  • Верховная Рада проголосовала за создание Бюро экономической безопасности 28 января. Законопроект №3087-д поддержали 242 парламентария.
  • В документе указывалось, что законом предусматривается разделение сервисной и правоохранительной функций налоговой службы, прекращение деятельности налоговой милиции и оптимизация структур, которые ведут борьбу с экономическими преступлениями.

Владимир Зеленский новости Украины Бюро экономической безопасности
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