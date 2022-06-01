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У Зеленского ответили на фейки о подготовке удара по РФ западным оружием

1 июня 2022, 14:33

РФ использует пропагандистские тезисы, что с западным оружием Украина будет атаковать российские города, подчеркнул глава ОП.

Андрей Ермак
Андрей Ермак / Офис президента

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отмечает, что вооружение Украине необходимо для освобождения своих земель, а не для атаки на РФ.

"Украине необходимо оружие для освобождения украинских территорий, которые временно оккупировала Россия. Мы не воюем на территории РФ, нас интересует наш суверенитет и территориальная целостность…", - написал в Telegram.

Глава ОП обратил внимание на то, что Россия пытается использовать пропагандистские тезисы, что с западным оружием Украина будет атаковать российские города.

"Но нас не интересует Россия, мы возвращаем свое. Это хорошо понимают наши союзники", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что для освобождения украинской земли и людей необходима ствольная артиллерия, MLRS, системы ПВО для защиты неба, танки, авиация.

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Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал вопрос передачи Украине американских реактивных систем залпового огня.

По словам американского лидера, США не будут поставлять Украине РСЗО, способные поражать территорию России.

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