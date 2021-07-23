Украина указом Зеленского ударила санкциями по Крыму и "ДНР" во Франции

Зеленский заблокировал активы "неприбыльных организаций" оккупированных Крыма и ОРДО на территории Украины / Getty

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым запустил санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении так называемых "представительств" боевиков "ДНР" и оккупированного Крыма на территории Франции. Санкции будут действовать течение 3 лет.

Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, в санкционные списки попали ряд неприбыльных организаций, расположенных на территории Франции.

Какие организации "ДНР" и "Крыма" попали под санкции

Так называемый "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции";

"Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции";

Некая "Ассоциация Франция – Крым";

Физические лица, попавшие под санкции

Фаяр Жераль-Юбер – основатель "Официального репрезентационного центра Донецкой народной республики во Франции"

Неан Кристель – представитель "Международного пресс-центра Doni".

Какие применяются меры

Активы вышеуказанных организаций и физических лиц на территории Украины будут заблокированы на три года. При этом капиталы, которые могут быть на территории украинского государства, за пределы страны они вывести не смогут. Выполнение всех финансовых и экономических обязательств на срок применения санкций приостанавливается.

Санкции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 24 июня подписал указ о введении санкций СНБО против российских чиновников и бизнесменов, которых считают окружением главы РФ Владимира Путина. Речь идет об олигархах братьях Ротенбергах, Олеге Дерипаске, главе Росгвардии Викторе Золотове, председателе Газпрома Алексее Миллере и других представителей политической и бизнес-элиты России.

23 июля президент Зеленский подписал указ о санкциях в отношении компании Wildberries и ее владелицы – Татьяны Бакальчук, которая является богатейшей женщиной России. Состояние бизнесвумен оценивается в 13 миллиардов долларов США. Под ограничения попали еще 5 физических лиц, связанных с компанией.