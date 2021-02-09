В НСЖУ резко отреагировали на закрытие трех телеканалов

В Нацсоюзе журналистов прошлись по закрытию каналов

В Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) обеспокоены внесудебным применением санкций против трех украинских телеканалов, говорится в заявлении секретариата НСЖУ, принятого по итогам онлайн-заседания 8-9 февраля.

В НСЖУ отметили, что не защищают редакционную политику каких-либо медиа, в том числе и телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, но при этом выступают за соблюдение гарантированных законом прав украинских СМИ и украинских журналистов.

"Право государства законно защищать информационное пространство от фейков и пропаганды неоспоримое, тем более - в условиях гибридной войны, развязанной против Украины. В то же время применение инструмента санкций СНБО и прекращение работы медиа должны основываться на публичных доказательствах и происходить с соблюдением определенных законом процедур", - говорится в сообщении.

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В НСЖУ отмечают, что в соответствии со своими уставными задачами и полномочиями защищают СМИ в конфликтах с властью, но при этом подчеркивают, что "свобода слова не дает оснований журналистам злоупотреблять ею, где бы они ни работали".

"И когда любое медиа позволяет себе ставить под сомнение национальную государственность и территориальную целостность Украины, оправдывать совершенную против нее вооруженную агрессию - этим действиям должны своевременно давать оценку компетентные государственные органы, не дожидаясь удобного политического момента", - говорится в заявлении.

В Союзе осуждают призывы к насилию в отношении журналистов и работников СМИ и подчеркивают, что за редакционную политику ответственны прежде всего владельцы и топ-менеджеры СМИ, а на выявленные нарушения должен реагировать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, имеющий для этого соответствующие полномочия.

"Внесудебные ограничительные меры - сам по себе опасный прецедент. Этот инструмент может быть использован для давления на других вещателей или для принятия аналогичных санкций", - говорится в заявлении.

В НСЖУ подчеркивают, что свобода слова в Украине предусматривает широкую дискуссию по общественно-политическим вопросам, но лишь на основе соблюдения законов.

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