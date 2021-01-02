В Офисе президента рассказали о визите Зеленского в США

Украина ставит целью построить эффективный диалог с новой администрацией США на всех уровнях, в том числе на самом высоком.
В Украину в первой половине 2021 года приедет президент Франции Эммануэль Макрон. Также на повестке дня визит украинского президента Владимира Зеленского в США, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Игорь Жовква.
"В первой половине 2021 года готовимся к содержательным переговорам на высшем уровне во время официального визита президента Франции Макрона в Украину, в течение которого будет начат и ряд новых экономических проектов", - рассказал Жовква в статье для "Зеркала недели".
По его словам, также в ОП ожидают визит главы итальянского правительства Джузеппе Конте в Украину, который должен состояться в 2021 году.
Жовква добавил, что Украина ставит целью построить эффективный диалог с новой администрацией США на всех уровнях, в том числе на самом высоком.
"На повестке дня остается официальный визит президента Украины в США. Уже сейчас разрабатываем новую содержательную Дорожную карту двусторонних отношений, которую должны обсудить и начать реализовывать уже в 2021 году", - сказал он.
Отношения Зеленского с Макроном и Байденом – о чем сообщалось ранее:
- 31 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что еще никто в мире, в том числе и Владимир Зеленский, не получил приглашение на инаугурацию Джозефа Байдена - 46-го президента США.
- 22 декабря президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Франция готова помочь нашей стране с получением долгожданной вакцины от коронавируса. Он обсудил этот вопрос с французским президентом Эммануэлем Макроном. Готовность Франции глава государства назвал "жестом настоящей дружбы".
- 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата в президенты США Джо Байдена с победой на выборах.