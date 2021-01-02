В Офисе президента рассказали о визите Зеленского в США

Зеленский собирается поехать в США / president.gov.ua

В Украину в первой половине 2021 года приедет президент Франции Эммануэль Макрон. Также на повестке дня визит украинского президента Владимира Зеленского в США, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Игорь Жовква.

"В первой половине 2021 года готовимся к содержательным переговорам на высшем уровне во время официального визита президента Франции Макрона в Украину, в течение которого будет начат и ряд новых экономических проектов", - рассказал Жовква в статье для "Зеркала недели".

По его словам, также в ОП ожидают визит главы итальянского правительства Джузеппе Конте в Украину, который должен состояться в 2021 году.

Жовква добавил, что Украина ставит целью построить эффективный диалог с новой администрацией США на всех уровнях, в том числе на самом высоком.

"На повестке дня остается официальный визит президента Украины в США. Уже сейчас разрабатываем новую содержательную Дорожную карту двусторонних отношений, которую должны обсудить и начать реализовывать уже в 2021 году", - сказал он.

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