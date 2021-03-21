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В Слуге народа призвали разобраться с беспорядками у Офиса Зеленского

21 марта 2021, 16:37
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Верховная Рада должна принять постановление из-за ситуации с беспорядками под Офисом президента, считают в партии главы государства.

Офис президента после беспорядков
В Слуге народа инициировали внеочередное заседание Рады с участием силовиков / УНИАН

Фракция Слуга народа инициирует внеочередное заседание парламента в связи с ситуацией, произошедшей под Офисом президента в субботу вечером, 20 марта. Лица, которые причастны к беспорядкам на Банковой, должны быть привлечены к ответственности, заявили в пресс-службе партии.

В партии считают, что люди имеют право мирно протестовать, однако осуждают ситуацию, которая привела к нанесению вреда зданию Офиса главы государства. Слуга народа ожидает решительной реакции правоохранителей на данный инцидент, и инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады с участием представителей силовых структур. Парламент должен принять постановление, в котором будет зафиксирована оценка Рады этой ситуации с последующим применением соответствующих мер.Читайте такжеУ Авакова намекнули на руку Порошенко в организации погрома Офиса Зеленского

"Ждем решительные, квалифицированные и бескомпромиссные действия со стороны правоохранительных органов по установлению лиц инициаторов и участников актов вандализма и привлечения их к ответственности. Мы инициируем проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятия постановления по оценкам данного происшествия, с задачами конкретным министрам и тому подобное", - подчеркивается в заявлении партии.

Беспорядки под Офисом президента

Верховная Рада Слуга народа новости Украины Офис президента
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