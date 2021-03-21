В Слуге народа призвали разобраться с беспорядками у Офиса Зеленского

Верховная Рада должна принять постановление из-за ситуации с беспорядками под Офисом президента, считают в партии главы государства.
Фракция Слуга народа инициирует внеочередное заседание парламента в связи с ситуацией, произошедшей под Офисом президента в субботу вечером, 20 марта. Лица, которые причастны к беспорядкам на Банковой, должны быть привлечены к ответственности, заявили в пресс-службе партии.
В партии считают, что люди имеют право мирно протестовать, однако осуждают ситуацию, которая привела к нанесению вреда зданию Офиса главы государства. Слуга народа ожидает решительной реакции правоохранителей на данный инцидент, и инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады с участием представителей силовых структур. Парламент должен принять постановление, в котором будет зафиксирована оценка Рады этой ситуации с последующим применением соответствующих мер.Читайте такжеУ Авакова намекнули на руку Порошенко в организации погрома Офиса Зеленского
"Ждем решительные, квалифицированные и бескомпромиссные действия со стороны правоохранительных органов по установлению лиц инициаторов и участников актов вандализма и привлечения их к ответственности. Мы инициируем проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятия постановления по оценкам данного происшествия, с задачами конкретным министрам и тому подобное", - подчеркивается в заявлении партии.
Беспорядки под Офисом президента
- В субботу вечером, 20 марта, под зданием Офиса президента на Банковой прошла акция протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого суд приговорил к 7 годам лишения свободы по обвинению в похищении и пытках Сергея Щербича. Активисты заявили о политическом преследовании Стерненко и призвали Зеленского отреагировать на ситуацию.
- В ходе акции произошли беспорядки, во время которых сторонники Стерненко забросали здание Офиса главы государства файерами и петардами и облили сооружение краской.
- Позже они установили у входной двери ОП салютные установки и запустили фейерверк в честь дня рождения Стерненко.
- Согласно предварительным оценкам экспертов, зданию Офиса президента нанесен ущерб на сумму примерно в 2 миллиона гривен.