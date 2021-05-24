В Слуге народе сделали заявлении об инициативе Зеленского о референдуме по Донбассу

Украина не готова обсуждать вопрос Донбасса путем референдума - нардеп / @vysotskiy.ap

На данный момент не принято решение, согласно которому вопрос урегулирования конфликта на Донбассе может быть вынесен на референдум. В Украине нет практики разрешения таких ситуаций путем народного волеизъявления. Нужно провести опрос населения, чтобы выяснить мнение людей, и попросить юристов проанализировать ситуацию. Об этом заявила народный депутат от фракции Слуга народа Ирина Верещук.

В эфире телеканала Украина 24 она рассказала о том, что в стране нет практики решения стратегически важных вопросов путем референдума. Это инициатива, которая несет в себе колоссальные риски. Государство пока не готово обсуждать такую инициативу на всеукраинском уровне.

"Вынесение на референдум вопроса о мирном урегулировании на Донбассе имеет огромные риски, даже больше, чем вопрос с землей. Во-первых, у нас нет практики, было только два референдума, один в 1991 году, второй в 2003 году. Мы на самом деле не готовы обсуждать вопросы войны и мира", - считает Верещук.

Также она добавила, что для понимания реальной картины нужно провести социологический опрос, чтобы выяснить мнение людей, и услышать комментарии специалистов в области права.Читайте такжеЭксперт объяснил, почему России и Украине не удается договорить по Донбассу

"Я очень бы хотела услышать от экспертов, юристов, каким должен быть этот вопрос, чтобы мы услышали, что на самом деле думает народ, вы видели социологию, вы видели, как народ 50/50 реагирует. Семь раз отмерь, один раз отрежь. В этом миссия и роль президента – брать на себя ответственность в такие тяжелые времена", - подчеркнула Ирина Верещук.

Переговоры по Донбассу