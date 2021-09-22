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В США требуют от России нарастить транзит газа через Украину: в Кремле отреагировали

22 сентября 2021, 16:55

Российская сторона "на 100% и даже больше" выполняет обязательства перед европейскими потребителями, заверил Дмитрий Песков.

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Песков говорит, что Европа должна нарастить закупки / Reuters

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что для увеличения транзита российского газа через Украину европейские потребители должны увеличить его закупки. Так Песков ответил на заявление старшего советника по энергетической безопасности Госдепа США Амоса Хохштейна.

По словам Пескова, российская сторона "на 100% и даже больше" выполняет обязательства перед европейскими потребителями. Также он добавил, что на данный момент Россия приблизилась к историческому максимуму по поставкам газа в ЕС, передает Интерфакс-Украина.

"Я не сомневаюсь, что "Газпром" и специалисты "Газпрома" будут готовы господину Хохштейну объяснить суть происходящего, а главное, объяснить очень простую истину: газ сначала продается, потом он добывается и только потом он транзитируется. Невозможно осуществлять транзит газа, не продав его. Чтобы увеличить объемы поставок газа, например, после 2024 года через Украину, нужно соответственно увеличить объемы газа, который куплен в Европе", – заявил пресс-секретарь Путина.

Амос Хохштейн в свою очередь призвал Россию увеличить транзит "голубого топлива" через Украину, поскольку собственных запасов энергоносителей в европейских странах не хватит. У представителя Госдепа вызывает беспокойство отказ России бронировать дополнительные объемы газа для транзита через Украину на октябрь, передает Bloomberg.

"Через Украину проложены трубопроводы с достаточной пропускной способностью для обеспечения газом Европы. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это. Поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно скорее через территорию Украины", – сказал американский политик.

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По мнению Хохштейна, этот отказ является политическим шагом РФ, который связан с планом побыстрее запустить "Северный поток – 2".

Взлет цен на газ в Европе и запуск Северного потока-2

В середине сентября цена на газ в Европе выросла до $850 за тысячу кубометров. Выше она была только в марте 2018 года – $969. Причина столь высокой цены заключается в низких запасах газа в подземных хранилищах Европы.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко говорил, что Газпром прямо шантажирует Европу. Россияне для транзита через украинскую ГТС в этом году забронировали на 20 миллиардов кубометров газа меньше, чем за прошлый год. Теперь, когда ситуация с газом в ЕС оставляет желать лучшего, Россия поставила Европу перед выбором: либо скорейший запуск Северного потока-2 и более дешевый газ, либо проблемы с топливом и прокачкой газа через ГТС Украины.

В компании-операторе Украинской газотранспортной системы также считают, что проблемы Европы с газом обусловлены действиями Газпрома, который торгуется за более выгодные условий перед запуском СП-2.

Глава Газпрома Алексей Миллер ранее заявил, что газопровод Северный поток-2 уже достроен. По его словам, сооружение трубопровода завершилось 10 сентября в 8:45 по киевскому времени.

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