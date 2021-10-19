Встреча Зеленского и Путина: Лавров резко ответил на предложение президента Украины

Глава МИД РФ назвал заявления Зеленского фантазиями / Reuters

В Кремле отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться с Путиным "в любом формате".

Резкое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, пишут росСМИ.

"Если реагировать на все публичные заявления из Киева по поводу возможных контактов на том или ином уровне и по поводу вообще всего, что происходит на Донбассе и вокруг Украины, ну, наверное, не хватит даже выдумки, чтобы все это охватить", — сказал Лавров.

Российский министр назвал заявления Зеленского о желании встретиться с Путиным "фантазиями".

Читайте такжеВстреча Зеленского с Путиным: в Кремле рассказали о переговорах с Офисом президента"Они (Украинская власть — ред.) фантазируют повсеместно и ежедневно. Это поток сознания, и я даже не буду это комментировать", — заявил дипломат.

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Встреча с Путиным: что предлагал Зеленский

Украинский президент говорил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в любом формате.

"Украина, в свою очередь, заинтересована во встрече с президентом России в любом формате", – заявил Зеленский.

Президент также отметил, что надеется на встречу "Нормандской четверки" в составе Германии, России, Украины и Франции.

Ранее мы сообщали, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал плохими перспективы встречи руководителей Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей", - сказал он.